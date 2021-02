Linnast lume äravedamine läheb Tallinnale maksma kuni kaks miljonit eurot

Tallinnal ei tule puudu rahast lume koristamiseks, ütles "Aktuaalsele kaamerale" abilinnapea Kalle Klandorf. Liiklejad ootavad aga, et väiksemad ja linnaservas asuvad tänavad lumest puhtaks roogitaks. Tallinnas on kaheksa lumeveoplatsi, mis on kõik kasutusel ja kus hanged meetrite kõrgused.