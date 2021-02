Umbusaldamise poolt oli 32 ja vastu polnud ühtegi linnavolinikku. Umbusalduse avaldamiseks oleks olnud vajalik volikogu enamust ehk 40 häält, volikogus on kokku 79 saadikut.

Seletuskirja järgi oli umbusalduse avaldamise põhjuseks korduvad probleemid linnavalitsuse ülbe suhtumisega linnakodanike abivajadusse ning halvasti tehtud töö. Töö all peeti silmas lumekoristuse korraldamist ja oma valdkonna hooletusse jätmist.

Konkreetselt toodi näiteks Kanal 2 uudistesaade "Reporter" lõik eakast naisest, kes teel Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinikusse ei saanud Tallinna kesklinnas hooldamata kõnniteel kõndida ja oli seetõttu sattunud raskesse olukorda. Saates küsiti kommentaari Tallinna kommunaalvaldkonna eest vastutavalt abilinnapealt Kalle Klandorfilt, kes pidas tänavate seisundit rahuldavaks ja soovitas lumme kinni jäänud eakal naisel taksoga asju ajada.

"Südametu ja nõrgematesse hoolimatu suhtumine ei ole kohane Eesti pealinna juhtidele. Tallinna linn peab tagama kõigile võimaluse avalikku ruumi kasutada – eriti eakatele inimestele,aga ka väikelaste vanematele, liikumisraskustega inimestele. Tallinna tänavad ei näe praeguvälja kaasaegse Euroopa pealinna väärilised. Kõik algab linna juhtimisest ja suhtumisest," märkisid avalduse algatanud saadikud.

"Tallinna puudulik heakord on linnavalitsuse tegemata töö. Abilinnapea soov lükata süü eraomanike või näiteks pensionäride peale on vastutustundetu. Linnavalitsuse liikme vastutuson tagada valdkonna toimimine, probleemi ilmnemisel teostada järelevalvet ja otsida lahendusi. Ühtegi neist kolmest pole abilinnapea korralikult ja südamega teinud. Veelgi enam, ta on valinud töö tegemata jätmisele lisaks ülbe sõnumi – pensionärid, sõitke taksoga!" lisati avalduses.

Umbusaldusavalduse algatasid Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, EKRE ja Isamaa fraktsiooni saadikud. Kokku andis avaldusele allkirja 32 saadikut.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal ütles, et vaatamata Klandorfi ametissejäämisele on opositsiooni avaldused tagajärjed. "Umbusalduse tulemus saab olema see, et Tallinna tänavate puhastus saab enneolematu hoo," lausus ta.

Sotside fraktsiooni liige Raimond Kaljulaid nentis, et teede korrashoiu aastane eelarve on püsinud pikalt kaheksa-üheksa miljoni euro kandis, kuigi kogu linnaeelarve maht on aasta-aastalt märkimisväärselt kasvanud. Kaljulaid soovitas Klandorfil abilinnapea ametist kõrvale astuda, kui talle see valdkond enam huvi ei paku ega sära silmadesse too ning proovida kätt näiteks linnaosavanemana.

Riina Solman Isamaa fraktsioonist soovitas Klandorfil jätta muud tegevused, näiteks Tallinna Soojuse nõukogu esimehe ja korvpallitreeneri koha, ning keskenduda abilinnapea kohustuste täitmisele.

EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas märkis, et kui Tallinnas soovitakse samasugust lumekoristuse taset nagu mitmel korral teisipäevasel volikogu istungil näiteks toodud Helsingis, läheks see arvutuste järgi Tallinnale kolm-neli korda kallimaks kui praegu.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku (Keskerakond) sõnul tõi opositsioonierakondade algatatud diskussioon esile küll üle-eestiliselt kehtiva talvist tänavahooldust puudutava regulatsiooni puudused, aga abilinnapea väljavahetamine seda küsimust ei lahendaks.

Klandorf koordineerib abilinnapeana linna keskkonnaameti- ja kommunaalameti ning mupo tegevusvaldkondi. Lisaks kuulub Klandorfi ülesannete hulka raskete ilmastikutingimustega seotud tegevuste korraldamine, koostöö jõustruktuuridega, süüteoennetuse korraldamine ning suhtlus Harjumaa omavalitsuste liiduga.