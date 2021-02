Itaalia parteid ei suutnud tähtajaks uues valitsuses kokku leppida

"Praegu on jäänud erimeelsused, nende valguses ei ole ma täheldanud üksmeelset tahet anda elu enamusele," ütles esindajatekoja spiiker Roberto Fico pärast kohtumist Itaalia president Sergio Mattarellaga.

Suutmatus kokku leppida tähendab kriisi jätkumist, mille vallandas peaminister Giuseppe Conte tagasiastumine eelmise nädala alguses.

Itaalia vasakpoolne valitsus sattus kriisi jaanuari algul kui endine peaminister Matteo Renzi taandas oma väikse Elagu Itaalia (Italia Viva) erakonna koalitsioonist, jättes Conte ilma häälteenamusest parlamendi ülemkojas.

Renzi oli juba nädalaid kritiseerinud peaministri toimetulekut koroonaviiruse pandeemiaga, mis on räsinud Itaalia majandust ning mille tulemusel on surnud 88 000 inimest.

Conte, kes on rahva hulgas samavõrra populaarne kui Renzi ebapopulaarne, jätkas esialgu ametis, püüdes veenda opositsioonilisi seadusandjaid Elagu Itaaliast jäänud tühimikku täitma.

Ent kui eelmisel teisipäeval sai selgeks, et see on võimatu, teatas ta oma tagasiastumisest.

Conte loodab endiselt, et saab naasta valitsust juhtima ning teda toetavad kaks peamist võimuerakonda, populistlik Viie Tähe Liikumine (M5S) ning vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid.

Kuid viimased on märku andnud ka soovist Renziga ära leppiga. Renzi on keeldunud Conte tulevikku arutamast, öeldes, et igasuguse uue valitsuse moodustamiseks on kõigepealt vaja kokku leppida programmis.

Valitsuskriis segab Itaalial tegemast plaane enam kui 200 miljardi euro suuruse Euroopa taastefondi summade jaotamises osas, mille kohta tuleb aprillis Brüsselile ülevaade anda.

Peamised opositsioonierakonnad, Silvio Berlusconi paremtsentristlik Forza Italia ja Matteo Salvini parempopulistlik Liiga on nõudnud uute erakorraliste valimiste korraldamist, mille nad arvamusküsitluste põhjal ka võidaksid.