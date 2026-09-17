X!

Hussar tagastas peaministrile suunatud arupärimise moonalepingute kohta

Eesti
Lauri Hussar
Lauri Hussar Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Isamaa esimees Urmas Reinsalu edastas riigikogu esimehele Lauri Hussarile (Eesti 200) peaminister Kristen Michalile mõeldud arupärimise kaitseväe moonahangete teemal, ent Hussar tagastas selle, soovitades esitada see küsimusena riigikogu infotunnis.

Reinsalu kirjutas sotsiaalmeedias, et esitas arupärimise Michalile esmaspäeval. 

"Riigikogu esimees Hussar tagastas selle alljärgneva jutuga: tema meelest ei ole tegemist probleemiga, mida seoses õigusaktide täitmisega tuleks avalikult käsitleda," kirjutas Reinsalu.

Reinsalu küsis arupärimises, kas valitsus on arutanud moonavahenduslepinguid, millist järelevalvet probleemide ilmnemisel pidas Michal valitsusjuhina vajalikuks ning kas kaitseminister informeeris Michalit moonavahenduslepingute olukorrast.

Samuti küsis Reinsalu, kas Michali hinnangul on aset leidnud seaduserikkumisi või haldusreeglitega vastuollu minevaid tegevusi moonavahenduslepingute korraldamisel.

Lauri Hussar ütles Reinsalule saadetud vastuses, et tagastab talle arupärimise ja tegi ettepaneku esitada see ministrile kirjaliku küsimuse või infotunni küsimusena.

Hussari sõnul eeldab arupärimise esitamine, et riigikogu liikme arvates esineb õigusaktide täitmisega seoses probleem, mida tuleks riigikogu istungil avalikult käsitleda, näiteks kui midagi on jäetud tegemata või ei ole tehtud nõuetekohaselt.

"Kui pöördumisega soovitakse saada teavet adressaadi võimkonda kuuluva üksikküsimuse kohta, nt asjade seisu kohta mingis küsimuses, arvandmeid,
taustainfot, tegeliku olukorra kirjeldust vms, tuleb riigikogu kodu- ja töökorra seaduse mõtte kohaselt esitada kirjalik küsimus. Kui aga soovitakse avada hoopis laiemat arutelu ning olla vaba arupärimistele kehtestatud piirangutest, on sobivaks formaadiks riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 144 lõike 1 alusel esitatav infotunni küsimus," põhjendas Hussar.

Reinsalu kirjutas, et sai Michalile küsimusi esitada kolmapäeval.

"Eile küsisin peaminister Michalilt, millal tema peaministrina sai teada moonavahenduslepingute probleemidest. Ta kinnitas mulle, et samal ajal kui Eesti avalikkus. See vastus üllatas mind tõsiselt, seda enam, et kaitsepolitseiameti poole pöörduti esitatud info kohaselt juba 2024. aastal," märkis Reinsalu.

"Peaminister ei suutnud ka eile kahjuks seletada, mis siis tema käsutuses oleva info alusel tegelikult juhtus ning miks neid makseid Dataselile jätkati," lisas Reinsalu.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:52

Kosmosest võib saada suurriikide järgmine võistlusväli

17:43

Hussar tagastas peaministrile suunatud arupärimise moonalepingute kohta

17:34

Saudi Araabia MM-etappi ei toimu, Virves tuli WRC2 maailmameistriks

17:21

Malõgina andis maratonmatšis Belgia tulevikulootusele lahingu

17:04

ARHIIVIPÄRLID | Juubilar Heimar Lenk läbi aastate

16:55

Saksamaa nõuab EL-ilt karmimaid meetmeid Hiina autotööstuse vastu

16:42

WSJ: USA blokaad häirib Iraani kaubandust ja suurendab inflatsioonisurvet

16:40

Vennad Selevkod järelhüüdes Kononovale: raske on sõnu leida

16:19

Flora U-19 alustas UEFA noorteliigat kolmeväravalise võiduga

16:05

Valitsus võib Rail Balticu valmimise edasi lükata

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.09

DNA-niidiots sidus endise politseiniku kolmikmõrvaga, uurimine aga lõpetati

12:58

Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast Uuendatud

14:08

Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust Uuendatud

16.09

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

10:50

Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

16.09

Kusti Salm: Dataseliga lepingu sõlmimisele eelnes pikk eeltöö

16.09

Sõja 1666. päev: Ukraina tabas Venemaa pommituslennukit Su-24 Uuendatud

06:38

Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

16.09

22. septembril toimub haridustöötajate hoiatusstreik

16.09

Eesti võrkpallikoondis alistas Hollandi ja avas EM-il võiduarve Uuendatud

ilmateade

SPORT

17:34

Saudi Araabia MM-etappi ei toimu, Virves tuli WRC2 maailmameistriks

17:21

Malõgina andis maratonmatšis Belgia tulevikulootusele lahingu

16:40

Vennad Selevkod järelhüüdes Kononovale: raske on sõnu leida

16:19

Flora U-19 alustas UEFA noorteliigat kolmeväravalise võiduga

loe: kultuur

16:02

Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Oseguera

15:16

Pildid: Kadriorus algas valgusfestival "Valgus Kõnnib"

15:13

Peedu Kass: kontrabass on õrna südamega hiiglane

14:09

Music Estonia uus juht: tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida

loe: eeter

17:04

ARHIIVIPÄRLID | Juubilar Heimar Lenk läbi aastate

14:41

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

13:33

Katrin Soika oma pere haridusdünastiast: õpetajaamet on meil geenides

13:02

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

Raadiouudised

15:45

Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada

15:40

TS Laevadel on olnud hea aasta

15:25

Raadiouudised (17.09.2026 15:00:00)

12:30

Jutt Kanadast kui EL-i assotsieerunud liikmest tekitab segadust

12:25

Telefonikelmid on taltunud

12:25

Koolides napib tugispetsialiste

12:25

Raadiouudised (17.09.2026 12:00:00)

10:50

USA Esindajatekoda kiitis heaks tollimaksupaketi

09:25

Raadiouudised (17.09.2026 09:00:00)

16.09

Päevakaja (16.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo