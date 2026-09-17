Hussar tagastas peaministrile suunatud arupärimise moonalepingute kohta

Isamaa esimees Urmas Reinsalu edastas riigikogu esimehele Lauri Hussarile (Eesti 200) peaminister Kristen Michalile mõeldud arupärimise kaitseväe moonahangete teemal, ent Hussar tagastas selle, soovitades esitada see küsimusena riigikogu infotunnis.

Reinsalu kirjutas sotsiaalmeedias, et esitas arupärimise Michalile esmaspäeval.

"Riigikogu esimees Hussar tagastas selle alljärgneva jutuga: tema meelest ei ole tegemist probleemiga, mida seoses õigusaktide täitmisega tuleks avalikult käsitleda," kirjutas Reinsalu.

Reinsalu küsis arupärimises, kas valitsus on arutanud moonavahenduslepinguid, millist järelevalvet probleemide ilmnemisel pidas Michal valitsusjuhina vajalikuks ning kas kaitseminister informeeris Michalit moonavahenduslepingute olukorrast.

Samuti küsis Reinsalu, kas Michali hinnangul on aset leidnud seaduserikkumisi või haldusreeglitega vastuollu minevaid tegevusi moonavahenduslepingute korraldamisel.

Lauri Hussar ütles Reinsalule saadetud vastuses, et tagastab talle arupärimise ja tegi ettepaneku esitada see ministrile kirjaliku küsimuse või infotunni küsimusena.

Hussari sõnul eeldab arupärimise esitamine, et riigikogu liikme arvates esineb õigusaktide täitmisega seoses probleem, mida tuleks riigikogu istungil avalikult käsitleda, näiteks kui midagi on jäetud tegemata või ei ole tehtud nõuetekohaselt.

"Kui pöördumisega soovitakse saada teavet adressaadi võimkonda kuuluva üksikküsimuse kohta, nt asjade seisu kohta mingis küsimuses, arvandmeid,

taustainfot, tegeliku olukorra kirjeldust vms, tuleb riigikogu kodu- ja töökorra seaduse mõtte kohaselt esitada kirjalik küsimus. Kui aga soovitakse avada hoopis laiemat arutelu ning olla vaba arupärimistele kehtestatud piirangutest, on sobivaks formaadiks riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 144 lõike 1 alusel esitatav infotunni küsimus," põhjendas Hussar.

Reinsalu kirjutas, et sai Michalile küsimusi esitada kolmapäeval.

"Eile küsisin peaminister Michalilt, millal tema peaministrina sai teada moonavahenduslepingute probleemidest. Ta kinnitas mulle, et samal ajal kui Eesti avalikkus. See vastus üllatas mind tõsiselt, seda enam, et kaitsepolitseiameti poole pöörduti esitatud info kohaselt juba 2024. aastal," märkis Reinsalu.

"Peaminister ei suutnud ka eile kahjuks seletada, mis siis tema käsutuses oleva info alusel tegelikult juhtus ning miks neid makseid Dataselile jätkati," lisas Reinsalu.