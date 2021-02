Tallinna opositsiooniparteid nõuavad Klandorfi lahkumist

Teisipäeva õhtul näitas Kanal 2 uudistesaade "Reporter" lõiku eakast naisest, kes teel Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinikusse ei saanud Tallinna kesklinnas hooldamata kõnniteel kõndida ja oli seetõttu sattunud raskesse olukorda.

Saates küsiti kommentaari Tallinna kommunaalvaldkonna eest vastutavalt abilinnapealt Kalle Klandorfilt, kes pidas tänavate seisundit rahuldavaks ja soovitas lumme kinni jäänud eakal naisel taksoga asju ajada.

"Südametu ja nõrgematesse hoolimatu suhtumine ei ole kohane Eesti pealinna juhtidele ning taolise suhtumisega ei saa linna juhtimine jätkuda," leiavad nelja opositsioonierakonna esindajad.

"Abilinnapea Klandorfi vastutus puhastustehnika paraadide korraldamise kõrval on tagada valdkonna toimimine ning probleemi ilmnemisel teostada järelevalvet. Soovitus pensionäridel taksoga sõita, miks mitte ka lastel ja teistel jalakäiatel, näitab, et linnavalitsuses on isegi mõnepäevase lumesaju järel käegalöömise meeleolud."

Erakonnad kavatsevad Klandorfile umbusaldust avaldada.