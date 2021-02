Laua taga olid Matteo Salvini juhitud Liiga ja hiljem ka Viie Tähe liikumise delegatsioonid. Eelmise valitsuse koalitsioonipartnerite poolt äratõugatud Salvini kinnitas, et on valmis uuesti riigi juhtimises sõna sekka ütlema.

"Ütlesime professor Draghile, et oleme saadaval. Liiga on kõige tugevam poliitiline jõud, kel on 131 saadikut saadikutekojas, 63 saadikut senatis, kubernere üle riigi, tuhandeid linnapeasid. See on jõud, mis tagab tulemuse, kui valitseb. Vastupidiselt teistele, usume, et ei saa eitavalt vastata," sõnas Salvini.

Aasta tagasi kohalikel valimistel kohti kaotanud Salvini luiskas pisut, sest saadikutekojas on kõige suurem jõud Viie Tähe liikumisel. 190 saadikut esindav Viie Tähe liikumine on samuti andnud oma esialgse nõusoleku konsultatsioonidega edasi minna.

"See on alles esimene kohtumine. Eeldatavasti teeb peaministri ülesannete täitja kokkuvõtte, et saaksime näha, kas mõned kriitilised punktid on ületatud. Oleme väljendanud oma valmisolekut hinnata, kas tingimused meie valitsuses osalemiseks on täidetud. Loomulikult hindame seda siis, kui kohtume taas ning mõistame raamistikku, milles eesmärgid seadistatud," sõnas Viie Tähe Liikumise liider Vito Crimi.

630 kohalises parlamendis oleks paremäärmusliku Liiga ja eliidivastase Viie Tähe liikumisega matemaatiliselt lihtne koalitsiooni moodustada, kuid tingimused on need, mis loevad.

Crimi andis poolteist tundi kestnud kohtumisel edasi programmi, mis pöörab suuremat tähelepanu vasakpoolsemale valitsemissuunale ja keskkonna kaitsele. Mario Draghi kohtub kõigi erakondadega taas järgmisel nädalal järgmises kõneluste voorus, et näha, kas suudetakse erimeelsused ületada. On ju Itaalia hädas, sest koroonakriisi ja majanduslike probleemide ajal toimiva valitsuseta riik võib tugevat mõju avaldada ka Euroopa Liidule.