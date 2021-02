Draghi sõnul annab koroonakriis võimaluse ehitada end taas üles nagu pärast Teist maailmasõda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsuse eesmärkide seas on lisaks korralikule vaktsineerimiskavale ka Euroopa Liidu 200 miljardi euro suuruse abi jagamisplaani ümberkirjutamine. Rahaga kavatseb valitsus läbi viia põhjalikke reforme nii avalikus halduses kui ka liiga aeglases kohtusüsteemis.

Draghi sõnul pooldab ta Euroopa Liidu enamat lõimumist ning soolist võrdsust.

"Tõeline sooline võrdsus ei tähenda variserlikku roosa kvoodi täitmist, mida nõuab seadus. See tähendab, et võrdsed võimalused on mõlemale soole tagatud. Kavatseme selle nimel töötada, et tasakaalustada palgalõhet ja sotsiaalsüsteemi nii, et naised saaksid oma karjäärile pühenduda sama energiliselt nagu nende meeskolleegid ning saades üle valikust pere või töö," rääkis Draghi.