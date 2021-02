Abilinnapea Kalle Klandorf ütles, et linn alustab igal juhul memoriaali korrastustöödega, selleks aastaks on eraldatud pool miljonit eurot.

Möödunud aasta sügisel veeti memoriaali ja selle obeliski ümber võrkaed, sest ehitised olid muutunud varisemisohtlikuks. Aastaid lihtsalt seisnud memoriaaliga pole osatud midagi peale hakata, tegemist on vaieldamatult arhitektuurilises mõttes tippsaavutusega, kuigi see püstitati nõukogude võimu ajalookäsitluse põlistamiseks.

Memoriaal valmis mitmes järgus. 1960. aastal sai valmis Balti punalaevastiku jääretke obelisk, 1975. aastal avati ülejäänud osa. Eelmise valitsuse siseminister Mart Helme soovitas kompleksi maha tõmmata kui nõukogude aja jäänuki. Keskerakonna eestvedamisel üritati memoriaali alust maad Tallinna linnale üle anda, kuid ei Isamaa ega EKRE näidanud üles erilist huvi.

Toonane ismaalasest justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et Eesti riik ei peaks tasuma okupatsiooniagsete mälestusmärkide renoveerimise eest.

Kuna nüüd on EKRE ja Isamaa valitusest väljakukkunud, loodab keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, et uus valitus suhtub memoriaali taastamisse soosivamalt. Selle kinnituseks läks linnavalitsusest teele ka vastav kiri. Klandorf rõhutas, et eelmise valitsuse keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE) lubas maadevahetuse teema viia valitsuse istungile.

"Meie oleme linnas jõudnud nii kaugele, et tegeleme projekteerimistingimuste kokkupanekuga. Me oleme ühenduses erinevate spetsialistidega, küll maastikuarhitektidega ja ka muusikaasjatundjatega, et kuidas seda kompleksi uuendada. Me tahaks näiteks teada tribüünide juures oleva akustika kohta, kas seda on vaja parandada. Kui riik annaks maa, siis saaksime hakata ehitusega pihta juba selle aasta lõpus," rääkis Klandorf.

Abilinnapea sõnul obeliski kindlasti lammutama ei hakata. Linna esimene ülesanne on ehitada välja sadevete süsteem ja luua ka valgustus.

Kogu kompleksi kordategemise hinda Klandorf öelda ei soovinud, sest see sõltub projektist ja hangetest. Varem on räägitud neljast-viiest miljonist eurost.

Klandorf uskus, et riik ikkagi reformimata riigimaa kolmest krundist loobub linna kasuks, kuid eitava vastuse korral hakatakse korrastustöödega ikkagi pihta. "Obelisk on väga halvas seisus, see on varisemisohtlik, panime sinna aia ümber, kuid valvurit me seal küll hoidma ei hakka."

Klandorf loodab, et vähemalt maatükkide omanikuvahetuses on võimalik kokkuleppida, ka ootab linnavalitsus, et riik eraldaks memoriaalkompleksi kordategemiseks ka raha. "Ma ei räägi kompleksi sisust ja ajaloolisest taustast, ma räägin sellest kui maamärgist, mis laevaga sadamasse tulles on kaugelt näha".

Maarjamäe memoriaalansambel, mis asub Pirita teel Tallinna lahe ja Lasnamäe paekalda vahelisel platool, on pühendatud nõukogude võimu eest langenuile. Memoriaalansambli idee autorid on arhitekt Allan Murdmaa ja skulptor Matti Varik (1965. aasta arhitektuurivõistluse võidutöö).

Projekti autorid on arhitektid Valve Pormeister, Allan Murdmaa ja Henno Sepmann. Kompleks valmis 1975. aastal.