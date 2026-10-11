Trumpi väitel nõustusid Venemaa ja Ukraina energiarelvarahuga

USA president Donald Trump teatas pühapäeval lühiavalduses, et Venemaa ja Ukraina on nõustunud rünnakute lõpetamisega teineteise energiataristu vastu.

"Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas kehtib viivitamatult energiavaldkonna relvarahu. Mõlemad pooled on sellega nõustunud. Ärge seda rikkuge!" kirjutas ta oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, lisamata täpsemaid üksikasju.

Ukraina Presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul oli Trumpi teade energiarelvarahust talle uudis, kuid ta nõustub sellega, kui see peaks jõustuma.

"Teadaanne relvarahust oli mulle uudis. Kuid kui venelased nõustuvad energiaalase relvarahuga, nõustub ka Ukraina. Kui president Trump selle Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga kokku leppis, palun öelge meile, millal relvarahu algab, siis oleme valmis ja võtame selle vastu," ütles Zelenski.

Kiiev ja tema liitlased ootavad nüüd üksikasju Trumpi teate kohta, et Ukraina ja Venemaa nõustusid peatama energiasihtmärkide ründamise.

Zelenski rääkis nii Kanada, Soome kui ka NATO juhtidega. "Me ootame Ameerikalt üksikasju," selgitas Ukraina juht. Ta lisas, et Ukraina toetab alati samme deeskalatsiooni, inimelude kaitsmise ja otsuste poole, mida on vaja sõja lõpetamiseks ja püsiva rahu tagamiseks.