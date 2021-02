Hanssoniga on majandusnõuniku positsiooni arutatud, lõplikku lepingut pole veel aga sõlmitud, ütles peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu ERR-ile.

Hanssonit ERR-il esialgu tabada ei õnnestunud.

Coop Panga teatel esitatakse Hanssoni tagasiastumise avaldus 14. aprillill toimuvale panga aktsionäride üldkoosolekule teadmiseks. Selle kuupäevani kehtivad ka Hanssoni volitused panga nõukogu liikmena.

Hansson on varem öelnud, et käesoleva aasta riigieelarve on liigselt laenurahale üles ehitatud ja riigieelarve planeeritud puudujääk on liiga suur ning eelarveaugust välja ronimine võib osutuda väga keeruliseks.

Eesti Panga presidendiks sai Hansson 2012. aastal, seitsmeaastane ametiaeg lõppes aastal 2019.