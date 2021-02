Pandeemiaga kimpus maailmale on koroonavaktsiin olukorda leevendav lootuskiir. Tarneraskuste tõttu sujub vaktsineerimine aga oodatust aeglasemalt, samuti on inimestel uut tüüpi vaktsiinide kohta palju küsimusi. Mis vahe on erinevate tootjate vaktsiinidel? Kui pikaks ajaks on immuunsus tagatud? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsibki "Suud puhtaks" koos ekspertidega vastused ning lükkab ümber enam levinud valeväited.

Saate meeskond ootab küsimusi ka televaatajatelt. Oma küsimuse saab edastada automaatvastaja numbril 69 88 954, meilitsi suudpuhtaks@err.ee või "Suud puhtaks" Facebooki lehel. Ka otsesaate ajal on avatud telefoniliin vaatajate küsimusteks ja kommentaarideks.

Saates vastavad küsimustele ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk, perearst Piret Rospu, TÜ rakendusviroloogia professor Andres Merits, Põhja-Eesti Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talituse juhataja, sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse, haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann ning ravimitootja GlaxoSmithKline teadusnõunik Rein Sikut.

"Suud puhtaks" algab ETV-s teisipäeva õhtul kell 20.