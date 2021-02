"Ma arvan, et seda (Isamaa muutumise vajadust - toim.) tajub täna väga suur enamus Isamaa liikmetest, sõltumata sellest, kas nad on Parempoolsete liikmed ja parempoolsete mõtete toetajad või mitte," ütles Kons ERR-ile.

Kons rõhutas vajadust ka muutuseks juhi tasandil. "Parempoolsed kindlasti oma kandidaadi eistavad ja teevad selle nimel tööd, et erakonna juhiks saaks meie poolt esitatud või toetatud kandidaat ja et erakonna juhtimisse tuleks ka teisi uusi inimesi," lisas Kons.

Kons rääkis, et Parempoolsed ei arva, et nende vaated kattuvad sajaprotsendiliselt kõikide teiste Isamaa liikmete vaadetega, kuid nad usuvad, et nende vaadetele on Isamaas suur toetajaskond olemas.