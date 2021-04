Isamaa eestseisus tahab juhatuse valimisi edasi lükata

"Peame arvestama, et tänaste nakatumisnäitajate ja piirangute juures ei ole lähiajal võimalik erakonna suurkogu korraldada. Seetõttu teeb eestseisus volikogule ettepaneku pikendada juhatuse mandaati aasta võrra," ütles Isamaa kommunikatsioonijuht Karl Sander Kase.

"Pikaajalisi plaane suurte ürituste korraldamisel hetkel võimalik teha ei ole, kuid loodame, et olukord paraneb ning me leiame sobiva ajahetke Isamaa juhatuse ja esimehe valimiste korraldamiseks," lisas Kase.

Erakonnas Isamaa tegutseva ühenduse Parempoolsed algataja Tõnis Kons ütles ERR-ile, et nemad juhatuse ettepanekut ei mõista.

"Ma arvan, et meil on kõik võimalused, et suurkogu korraldada ka kaasaegsel viisil, e-suurkoguna või kombineerides. Parempoolsed on teinud ka eestseisusele ja volikogule vastava ettepaneku," lausus Kons.

Konsi sõnul ei mõista Parempoolsed, miks peaks otsima põhjuseid suurkogu edasilükkamiseks, kui kõik võimalused suurkogu korraldamiseks, ka tehnilised, on olemas. "Erakonnas peaks demokraatia toimima ka erakorralisel ajal," märkis ta.

Isamaa e-volikogu, kus eestseisuse ettepanekut arutatakse, toimub 13. aprillil.

Eelmisel aastal muudeti alaliselt MTÜ-de seadust, millega võimaldati MTÜ juhatuse valimis edasi lükata kuni kaheks aastaks.