Röövpüüdjad kasutavad lutsu kättesaamiseks keelatud püünist

Lämmijärvel on kuu aega olnud lutsupüük keelatud, kuid on ikkagi leidunud inimesi, kes on öösel läinud järve jääle ning keelatud püügivahenditega lutsu püüdnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaameti inspektorite poolt tabatud öisetest õngitsejatest enamik olid harrastuskalamehed, aga teolt tabati ka kutselisi kalureid.

"30 päeva jooksul on meil ummes kümme rikkumist. Need rikkumised on kõik öösel. Kõiki rikkumisi me kindlasti ära ei avastanud, kindlasti oli püüdjaid rohkem. Lutsupüük on selline eriline püük, kindlasti on see pärinenud vanadest aegadest, meie esivanematest, kus püütakse sellise vahendiga nagu lutsumännaga," rääkis keskkonnaameti järelevalveosakonna Põlvamaa büroo juht Toomas Rebane.

"Sellel on 360 kraadi haakekonksud, selles suhtes võib öelda, et see on keelatud püügivahend, see täna ei kehti, sellega täna püüda ei tohi, aga seda ikka tehakse. Lihtsalt haagitakse kalast kinni ükskõik, mis kehaosaga ta kinni jääb ja siis tõmmatakse välja. Põhimõtteliselt on see ikka kalade vigastamine," selgitas Rebane.

Peagi algab veekogudes haugi kudeaeg, mil haugipüük on keelatud.



/ esimesele katteplaanile märge, et on Keskkonnaameti arhiiv

ja kolm järgmist foto samuti on Keskkonnaameti arhiiv /