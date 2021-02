Selleks andis ajendi Elurikkuse Erakonna ja Vabaerakonna liitumine.

Nii Elurikkuse Erakond kui ka Vabaerakond kogusid riigikogu valimistel mõlemad 1,2 protsenti toetust ehk eraldi nad kõige madalamale riigieelarvelisele toetusele ei kvalifitseerinud.

Kuid eelmise aasta augustis need kaks erakonda ühinesid ja moodustus Eesti Tulevikuerakond. Kahepeale kokku oli nende summaarne toetus eelmistel valimistel 2,4 protsenti.

Erakonnaseadus sätestab, et riigikogu valimisel osalenud erakond, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus vähemalt kaks protsenti kuid alla kolme protsendi häältest, saab riigieelarvest eraldist 30 000 eurot aastas.

Lauri Tõnspoeg ütles, et see summa aitaks erakonda väga eriti kohalikele valimistele minnes.

"Mis seal salata, erakonna liikmete annetustega on riigi toetuse vastu väga raske võistelda. 30 000 on piisavalt palju raha, et mingid süsteemid saab hoida pidevalt töös. Näiteks, et toimub mingi süstemaatiline videosisu tootmine, Facebooki postituste võimendamine, mingite reklaamide tootmine. Kõige selle jaoks on ju ikka raha vaja," rääkis Tõnspoeg.

Tõnspoeg märkis, et kohalikel valimistel kavatseb Tulevikuerakond Tallinnas ja Tartus välja minna täisnimekirjaga, mujal aga ilmselt valimisliitude kaudu. "Me tahame selle asja hoida nii, et iga piirkond teeb selle otsuse ise, et kuidas neil on kõige targem minna," lausus Tõnspoeg.

ERR-i küsis kommentaari ka siseministeeriumist, ent seni see veel saabunud ei ole.