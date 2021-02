K-komando sai 30-aastaseks

K-komando ülem Hannes Perk rääkis "Ringvaates" eriüksuse tööst. Pergi sõnul kuuluvad K-komandosse politseilise, kaitseväe või näiteks vanglate relvastatud üksuse taustaga inimesed.

K-komando liikmeks saamiseks tuleb läbida tugev sõel. Kandidaadil peab olema vastav haridus ja töökogemus ning läbitud ajateenistus. Edasi toimuvad juba intervjuu ja katsed.

K-komando igapäevased operatsioonid on kriminaalpolitsei toetamine, ohtlike ja relvastatud kahtlusatavate kinnipidamine. "Need on tavaliselt planeeritud operatsioonid," ütles Perk.

Pool K-komando tööajast kulub väljaõppele. "See on väga tähtis, et saavutada tipuvõimekuste kombinatsioon ja olla valmis lahendama olukordi, vahet ei ole, mis keskkonnas, olgu see linn, mets, maa või isegi meri," rääkis Perk.

Pergi sõnul keskenduvad treeningud olukordadele, mis on väga ohtlikud, näiteks terrorismivastane võitlus, pantvangikriisid, ebaseaduslikult hõivatud objektid.

Vaata artiklile lisatud videost, kuidas läks "Ringvaate" reporteril Jüri Muttikal K-komando õppusel.