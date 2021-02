Kaitseliit kuulutas välja aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsja

Seekordne tseremoonia kulges rangete turvameetmete tingimustes. 15 maleva parimad said sõna sekka öelda videoühenduse vahendusel. Kõige suurema tunnustuse pälvinud paluti siiski kohale. Valgamaa mees Anti Altement on kõige muu seas noorteinstruktor, tavaelus teeb puidutööd. Kui kevadel aga saabus viiruse esimene laine ja piirikontroll Lätiga taastati, kutsuti ta appi.

"Paari kolme sõbraga olime esimesed, kes läksid piiri valvama. Töö juurde helistati, et õhtul on vaja ja põhimõtteliselt peale tööd kohe läksime," sõnas Altement. "Olid kuue ja kaheksatunnised vahetused ja meil oli ka niimoodi, et olime öises vahetuses hommikul kella kuueni ja kella kaheksast olime juba oma põhitööl."

Aasta kodukaitsja on Jane Koitlepp Sakala ringkonnast. Läinud aastal tuli tal leida abiväge Viljandi testimispunkti, haiglatesse ja piirile. Kui naised läksid eesliinile, tuli omakorda aidata nende peresid.

"See eelmine aasta oli naiskodukaitsele proovikivi aasta. Et me saimegi reaalselt proovile panna need oskused, mida me oleme kogu aeg õpetanud. Ja minu arust on see ühest küljest suur rõõm, et me saime praktikasse panna omad oskused. Kes olid haiglas, kes olid piiri peal, kes igat muud moodi panustasid riigikaitsesse," rääkis Koitlepp.

Eestis kehtiv halduskoostöö seadus reguleerib nn. ametiabi, mida kriisis on palunud näiteks terviseamet ja PPA. Seadus näeb ette abi andjale kulude hüvitamist mõistlikus mahus. Sääraseid ametiabi lepinguid oli läinud aastal 1300, kuid tihti juhtus abi osutati ka ilma, et see kusagil kirjas. Nii on abistajate arv olnud märksa suurem.

Kõige uuem töölõik, mis avanes paar nädalat tagasi, on abistamine hooldekodudes.

"Ma usun, et võib-olla paljudele sai selgeks ka see, et Kaitseliit ei ole lihtsalt riigikaitse organisatsioon püssiga vaid kaitseliit on laiemas mõistes riiki toetav organisatsioon, kelle ülesanne on tegelikult aidata riigil püsima jääda väga keerulistes olukordades," sõnas Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

Kuigi Kaitseliit asus taudi tulles kohe eesliinile, suudeti liikmeskonna seas nakatumist edukalt vältida. Ka suuremad õppused lükati edasi, kuid malevates käis aktiivne tegevus.

"Sügisel ei läinud nii hästi. On olnud väikseid koldeid, aga midagi erakorralist, ütleme hüppelist, tohutu suurt ei ole olnud. Ikkagi kaitsevahendid, teadlikkus, desinfitseerimine, selle oleme kõik taganud oma inimestele ja see on aidanud," lisas Ühtegi.