Õpetajate laialdasem vaktsineerimine jääb järgmisse nädalasse

Esmaspäeval pidi algama õpetajate vaktsineerimine, aga Eestis ühe suurema nakatumisriskiga piirkonnas Lasnamäel ei tea koolijuhid siiani, kuhu ja millal peaksid õpetajad süsti saama minema. Õpetajate vaktsineerimine on jäetud haiglate hooleks, kel on praegu käed-jalad tööd täis apteekrite ja hambaarstide vaktsineerimisega.

Esmaspäevast algab Eestis õpetajate vaktsineerimine, aga erinevalt oma Tartu, Paide või Põltsamaa kolleegidest pealinna õpetajad ei tea, millal nad süstima pääsevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nii palju on teada praegu, et kas tulevad kohale või õpetajad lähevad vaktsineerimiskeskusse," rääkis Läänemere gümnaasiumi direktor Deniss Prestnetsov. Temale on teada info, et tema kooli õpetajad saavad vaktsineerima minna lähimasse haiglasse.

Läänemere gümnaasiumi 105 töötajast 30 protsenti sooviks end koroonaviiruse vastu valktsineerida, teist sama palju on haiguse läbi põdenud.

"Koolides on see protsent väga erinev, mõnes koolis see võib olla 10-11 protsenti, mõnes koolis on see 90 ja enam protsenti," rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sellest, kui paljud linna õpetajad end vaktsineerida soovivad.

Tallinna haiglad said pühapäeva õhtul koolide nimekirjad ja esmaspäeval hakkasid haiglad vaktsineerimist kavandama. Näiteks Ida-Tallinna keskhaigla nimekirjas on 1364 haridustöötajat 22 õppeasutusest.

"Me teame, et haiglad on ülekoormatud, vaktsineerimisprotsess võtab väga palju ressurssi, sest paralleelselt käivad teiste sihtrühmade vaktsineerimised. Ma arvan, et õige aus vastus on see, et haiglad selle ressursiga ja lähtuvalt sellest mahust lihtsalt ei saa hakkama," ütles linnapea.

Kõlvarti sõnul puudub vaktsineerimise korraldajatel arusaam, kui mahuka ja keerulise protsessiga on tegemist ja seetõttu soovis pealinn algusest peale, et vaktsineerimine toimuks koolides.

Esimesed AstraZeneca vaktsiinid jõudsid Eestisse 7. veebruaril ja et osa neist doosidest antakse õpetajatele, otsustati eelmisel nädalal.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste hinnangul ei ole vaktsineerimise planeerimisprotsess liiga pikk olnud.

"Eelmisel nädalal arutasime jaotuskava ja tänase seisuga võiks öelda, et juba 40 protsenti sellest AstraZeneca vaktsiinist, mis on saabunud, on kas juba kohal või teel vaktsineerijate juurde. Nädala jooksul lähevad järgmised doosid, nii et ma arvan, et meie tempo on väga hea," rääkis Paluste.

Kuigi koolides on meditsiiniõed ametis, langes Paluste sõnul valik haiglate kasuks praktilistel põhjustel.

"Oleme pidanud siiski vajalikuks, et selle vaktsineerimise juures viibiks siiski ka arst. See on üks põhjus. Paljudel koolitervise osutajatel oleks see kohustus eeldanud teatud infotehnoloogilisi muudatusi, mis omakorda võtab lisaaega ja -raha," selgitas Paluste.

Põhiline õpetajate vaktsineerimine jääb Paluste sõnul uude nädalasse.