"Aktuaalne kaamera" käis kahes Pärnu koolis, kus kinnitati, et nimekirjad sai saadetud 10. veebruaril, aga vaktsineerimise kohta pole pärast seda olnud midagi kuulda.

800 õpilasega Pärnu Ülejõe põhikoolis pole direktor Margus Vere andmetel ühtki koroonapositiivset õpilast ja õpetajat. Vaktsineerida soovivad paljud.

"Õpetajate soov on üsna märkimisväärne - 75 protsenti õpetajatest on soovinud ennast vaktsineerida eelisjärjekorras. Kui kogu kooli töötajaskonda võtta, siis see protsent on ligi 60 ehk 58. On ka arusaadav, sest teenindava personali hulgas on päris märkimisväärselt pensonieas inimesi, kes veel ootavad ja natukene kõhklevad," rääkis Veri.

"Mis meie kooli puudutab, siis tänase seisuga veel ei ole tulnud nimekirja, kes oleks oodatud vaktsineermisele. Nii et oleme omalt poolt valmis ja ootame," lisas ta.

Ka Pärnu ühisgümnaasiumis esitati vaktsiini soovivate õpetajate nimekiri ettenähtud ajaks, aga vaktsineerimisaja kohta pole infot tulnud.

"Meil on nii, et me tegime pakkumise 57 inimesele. Kuna meie kooliperes on lisaks sellele veel need, kes on meie toitlustaja esindajad, siis täna on vastanud jah-sõna 30 inimest. Kindlasti on ka see, et kuna meie õpetajad käivad erinevates koolides tunde andmas, siis meil on alust arvata, et ka need, kes on vastanud eitavalt, võtavad siis teise kooli kaudu, on ennast sinna nimekirja pannnud," rääkis ühisgümnaasiumi direktor Anneli Rabbi.

Ka ühisgümnaasiumis pole ühtki koroonapositiivset õpilast ega õpetajat.

Pärnu haiglast öeldi, et nemad pole vaktsineeritavate nimekirja saanud ja seega on ka vaktsiin tellimata.