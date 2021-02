Nii-öelda äpitaksodele ja tavataksodele on konkurendiks tekkinud ka sotsiaalmeedia gruppides ebaseaduslikult pakutav taksoteenus. Tartu linnas on selline isehakanud taksojuhtide äri eriti hea hooga käima läinud.

Ühel sellisel Facebooki grupil, nimega "Kained autojuhid Tartus ja Tartumaal" on tänaseks üle 13 000 liikme. Sisuliselt on tegemist mustalt teenivate isehakanud taksojuhtidega, kellest osa pakub muuhulgas ka alkoholi- või toidumüüki.

Sarnaseid väiksemaid ja suuremaid gruppe on näoraamatus ka teiste maakondade kohta. 33 aastat Tartus taksojuhina töötanud Aivar Nisu teeb Tartu grupi aina kasvamine murelikuks.

"Kuna töö on ka seoses koroonaga taandunud, siis nüüd kui on välja ilmunud Facebooki grupp, siis see on veel oluliselt seda meil vähendanud. Ja oleme ausad, nemad ei pea ju nõudmisi mittemingil määral täitma. See toimub igapäevaselt, põhiline töö on seal öösiti aga on ka päevaseid," kirjeldas Nisu.

Kontrolli, kas taksoteenuse osutajal on olemas ka taksoveoluba, teenindajakaart ja sõidukikaart, peaks tegema omavalitsus. Kuna aga mitte-ametlikke taksosid väliselt tänavapildis ei erista, on järelevalvet keeruline teha. Seetõttu on linn jäänud lootma kodanike vastutustundlikkusele.

"Meie üleskutse on, et inimesed kasutage äpitaksot ja tavataksot. Lisaks sellele, maksu- ja tolliamet on kavandanud ka omalt poolt monitoorimisi, et vaadata, milline on inimeste maksukäitumine," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Seaduse järgi ei tohi järelevalve teostaja sotsiaalmeedia sohvrile tema õiguspärasuse kontrollimise eesmärgil tellimust teha. Samal põhjusel on tegelikult keeruline kontrollida ka äpitaksosid, sest tänaval ei erista ka neid tava-autodest ja järelevalve-eesmärgil taksot tellida ei tohi. Tartu linna arvates vajavad need reeglid muutmist.

"Tegelikult võiks olla riikliku järelevalve teostajal olla õigus kontrolltehinguid ellu viia ja teostada. Nii nagu täna on näiteks alkoholimüügi puhul neid kontrolltehinguid võimalik teostada. Me ise näeme, et samamoodi peaks olema taksoveo teenuse puhul," rääkis Tamm.