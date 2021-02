Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock ütles , et Suurbritannia peab järgima Austraalia eeskuju ja nõudma, et Facebook maksaks teiste meediaväljaannete sisu kasutamise eest.

"Meie kultuuriminister, Oliver Dowden uuris väga tähelepanelikult, kuidas Suurbritannia saaks panna Facebooki kompenseerima teiste meediaväljaannete sisu kasutamise eest," teatas Hancock.

Suurbritannia valitsuse allika sõnul pidas valitsus konsultatsioone eelnõu osas, mis reguleeriks sotsiaalmeediaettevõtete tegevust.

"Kindlasti ei välista me Austraalia stiilis õigusakte, et parandada tasakaalustamatust suurte tehnoloogiaettevõtete ja meediaväljaannete suhetes. Enne peame selle läbiviimiseks aga pidama konsultatsioone," ütles allikas.

Facebooki sõnul pole juriidilisi muudatusi vaja ja ettevõtte soovib meediaväljaannetega lepingud sõlmida.

"Viimastel nädalatel oleme alustanud skeemi, mille kohaselt makstakse uudisteorganisatsioonidele meie platvormil ilmunud sisu eest," teatas Facebooki pressiesindaja.

Traditsioonilised meediaettevõtted väidavad, et nad kaotavad miljardeid eurosid reklaamitulu sellistele ettevõtetele nagu Facebook. Samuti väidavad kriitikud, et sotsiaalmeedia platvormid on võimaldanud valeinformatsiooni ja muu ohtliku sisu levikut.

Kanada valitsus on teatanud, et loodab luua ülemaailmse liidu suurte tehnoloogiafirmade vastu. Õigusakte suurte tehnoloogiafirmade vastu on välja töötamas ka Prantsusmaa.

"Kanada on selles lahingus esirinnas. Ma kahtlustan, et peagi on meil 15 riiki, kes on sarnased reeglid vastu võtnud," ütles Kanada kultuuriminister Steven Guilbeault.

"Ma olen Kanada ja Austraalia suur austaja. Ma arvan, et see on (Facebooki maksustamine) väga oluline küsimus," lisas Hancock.