Kracht pikemalt talle esitatud kahtlustust kommenteerida ei soovinud. "Ma ei saa rääkida nendest midagi. Sellepärast, et ma ei ole andnud ütluseid prokuratuurile või isegi kaitsepolitseile. Ma ei hakkagi andma. Ma annan ütluseid kohtus," ütles Kracht.

Küsimusele, kas ta on korda saatnud tegusid, milles teda kahtlustatakse, vastas Kracht eitavalt.

"Mis te nalja teete? Olete lolliks läinud? Kas te peate mind idioodiks? Ma olen öelnud igal pool, et ma ei tunnista ennast süüdi ega ka kahtlustatavaks. Nendel ei ole alust. Siis te küsite minu käest, kas ma tunnistan ennast süüdi. Huko Aaspõllu, kas te peate mind täisidioodiks? Kas te ERR-ist helistate või? See on Eesti Rahvusringhääling. Eesti Rahvusringhääling küsib sellist küsimust või? Mis te teete nagu... huumorisaade olete või?" märkis Kracht.

"Kas te peate mind idioodiks? Kuulge, te kuulake, mida ma räägin. Mida ma olen öelnud. Te kuulake ja vaadake, mida ma olen rääkinud. Teate, kui te esitate rumalaid küsimusi... Ma ütlen teile ühe asja. Kuulake. Te võite selle panna rahvusringhäälingule ka. Mind kõige rohkem vihastavad elus lollid küsimused ja lollid inimesed. Kõik muu ma kannatan ära. Ärge mulle esitage rumalaid küsimusi. Teeme nii," lisas Kracht.

"Ei ole mitte midagi toimunud. Mitte midagi ei ole üldse toimunud. Mitte midagi ei ole toimunud. Mitte mingeid tehinguid ei ole üldse toimunud. Never, ever. See on fabritseeritud. See on fabritseeritud. Küsige prokuratuuri käest, miks nad fabritseerivad kriminaalasju. Küsige nende käest. Mina ei tea seda. Mina ei ole fabritseerija. Mitte mingeid tehinguid ei ole toimunud üldse. Kõik. Mul ei ole aega rohkem. Ma pean ära minema. Aitäh teile," lõpetas Kracht.

Kracht peeti koos ettevõtja Hillar Tederiga kinni jaanuari keskel. Kahtlustuse kohaselt lubas Teder Krachtile altkäemaksu, et viimane aitaks tagada ametlikult enamuses Tederi pojale Rauno Tederile kuuluva Porto Franco kinnisvaraarendusele soodsad otsused.