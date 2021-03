"Kui parlamendi opositsioon nõustub ennetähtaegsete valimistega, siis me nõustume ennetähtaegsete valimistega," ütles ta tuhandetele Jerevani Vabaduse väljakule kogunenud poolehoidjatele.

"Läheme valima ja vaatame, kelle tagasiastumist rahvas nõuab," sõnas Pašinjan, kes tuli võimule pärast 2018. aastal rahumeelsete meeleavalduste juhtimist.

Pašinjan tunnistas tehtud vigu ja palus toetajatelt andestust, kuid mõistis hukka need, kelle sõnul ta üritas õõnestada riigi demokraatiat.

"Ainult rahvas saab otsustada, kes jääb võimule," ütles Pašinjan ja lisas, et vanad rivaalid üritavad tema valitsust õõnestada.

"Me ei taha, et samad vanad juhid tuleksid tagasi. Me valisime Pašinjani ja usaldame teda," ütles 59-aastane kunstnik Narine Garibyan meeleavaldusel uudisteagentuurile AFP.

"Ta pole sõjas juhtunu eest süüdi. Oleme kõik süüdi, sest vaikisime kõik need aastad, kui vanad juhid riiki röövisid ja armee unarusse jätsid," lisas Garibyan.

Mitukümmend meeleavaldajat tungis seevastu hommikul Jerevanis valitsuskompleksi ja nõudis peaminister Nikol Pašinjani tagasiastumist.

"Me nõuame Pašinjani tagasiastumist. Me näitasime oma aktsiooniga, et suletud uksi meie jaoks ei ole, me võime siseneda igasse valitsushoonesse," ütlesid valitsuskompleksi sisenenud noored opositsioonierakonnast Dašnaktsutjun.

"Me tahame vastutavaid isikuid rahva õigusemõistmise ette. Nad müüsid meie maa maha," rääkis valitsuskompleksi tunginud 65-aastane pensionär Hovsep Hovsepjan uudisteagentuurile AFP.

"Sõja kaotuse eest vastutab Pašinjan ja ainult tema. Ta peab ametist kaduma, see on au küsimus. Rahvas nõuab seda," kinnitas pensionär.

Esmaspäeva õhtul korraldatakse Jerevanis järjekordne opositsiooni miiting, nõudmaks peaministri tagasiastumist.