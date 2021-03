Kuigi maa on veel külmunud, käivad Annelinnas asuvas linnaaias juba praegu uudistajad kas siis oma peenardel lumesulamist jälgimas või endale algavaks hooajaks maatükki broneerimas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabu peenramaid on juurde tekkimas tänu praegu toimuvale laienemisele, pärast mida tekib Eesti suurim, ligi kaheksahektariline sedasorti ühisaed.

"Nad praegu kogu aeg liituvad, päevas üks või üle päeva kogu aeg liituvad ja see on väga õige. Praegu võib juba kodulehekülje kaudu tulla liikmeks. Maa on meil nüüd tasane, järgmine etapp on tiikide kaevamine ja maa freesimine. Kui maa on freesitud, alles siis jagame maa konkreetselt inimesele kätte," selgitas Tartu Maheaia eestvedaja Avo Rosenvald.

Aia senisel alal on sisuliselt kõik kohad täis ja uuele ligi viiehektarilisele laiendusele on tänaseks tehtud 50 broneeringut. Rosenvald peab liikmetebuumi koroonakriisi positiivseks mõjuks. Talle teeb aga muret, et kui aednikke on kevadeks oodata vähemalt 400, siis parklakohti on aia ääres kümmekond.

"Kuigi võiks eeldada, et kõik on rohelised ja käivad jalgsi või jalgrattaga, siis reaalsuses väga paljud kasutavad sõiduautot tulekuks. Et nõutud parkimisarvu siia luua, siis selle nädala eelkalkulatsioon ütles, et kulu on suurusjärgus 75 000 eurot. Hetkel meil selliseid rahasid eelarves ei ole ja me otsime lahendust," ütles Tartu abilinnapea Reno Laidre.

Tartus on veel mitmeid pisemaid kogukonnaaedu, ent kaks suurimat on Hiinalinnas Jaamamõisa aiad ning Maheaed. Viimasesse tuligi Tiia, et vaadata, kui palju lund juba tema peenardelt sulanud on.

"Senikaua, kui mul seda aiamaad ei olnud, ma kogu aeg mõtlesin, et tahaks endale väikest maakohta, väikest majakest. Aga kui ma selle lapi sain, siis ma mõtlesin, et kõik on ju olemas: mul on linnamugavused ja mul on maa, mis nagu meenutab maakohta. Enam ma maakohast ei unista," rääkis ta.