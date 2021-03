"Liiga palju väikeäride omanikke on näinud vaeva, et maksta oma arveid," ütles Abbott kõnes Lubbocki kaubanduskojale.

"Ligi pool aastat on enamik äridest olnud avatud kas 75- või 50-protsendiliselt ning sel ajal on liiga paljud Texase elanikud olnud kõrvale jäetud tööhõive võimalustest," lausus kuberner. "See peab lõppema. On aeg avada Texas 100-protsendiliselt."

"Iga äri, mis tahab olla avatud, peab olema avatud," lisas ta.

Abbott ütles, et tühistab piirangud, kuna on saabunud koroonavaktsiinid ning paranenud testimine ja ravi. "Texasel on nüüd vahendid kaitsmaks teksaslasi viiruse eest," sõnas ta.

Abbott kehtestas USA suuruselt teise elanikkonnaga osariigis maskikohustuse kaheksa kuud tagasi.

Kuberner ütles, et täitevkorraldus varasemate koroonakorralduste ja -piirangute tühistamiseks jõustub kolmapäeval.