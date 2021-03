Tervishoiuministri Greg Hunti sõnul ütlesid tervishoiuametnikud valitsusele, et "COVID-19 olukord maailmas kätkeb jätkuvalt vastuvõetamatut terviseohtu Austraaliale". See puudutab ka nakkavamate viirusevariantide kiiret levikut.

Seetõttu jätkatakse karmi piirikontrolli vähemalt 17. juunini, ütles Hunt.

Austraalia sulges oma rahvusvahelised piirid koroonapandeemia alguses, keelates mittekodanike riiki sisenemise, välja arvatud erakorralistel juhtudel.

Lagi kehtestati ka nende austraallaste arvule, kellel lubati igal nädalal naasta. See jättis kümned tuhanded inimesed pikaks ajaks välismaale lõksu.

Riiki saabuvad reisijad peavad kulutama tuhandeid Austraalia dollareid, et teha läbi kohustuslik 14-päevane karantiin selleks spetsiaalselt kohandatud hotellides.

25 miljoni elanikuga Austraalia on olnud suhteliselt edukas COVID-19 leviku tõkestamisel. Riigis on registreeritud alla 29 000 koroonanakkuse juhtumi ning surnud on 909 COVID-19 haiget.

Austraalia majandus tõmbus 2020. aastal kokku 1,1 protsenti

Austraalia majandus tõmbus eelmisel aastal kokku 1,1 protsenti seoses koroonapandeemia mõjudega, kuid koges aasta lõpus märkimisväärset taastumist.

Kolmapäeval avaldatud ametlikel andmetel kasvas majandus oktoobrist detsembrini 3,1 protsenti ning juulist septembrini 3,4 protsenti.

Austraalia statistikaamet ütles, et esimest korda alates statistika alustamisest 60 aastat tagasi registreeriti kahes järjestikuses kvartalis rohkem kui kolmeprotsendine kasv, kuigi madalalt tasemelt.

Peaminister Scott Morrison säutsus Twitteris, et riigi "tagasitulek kogub hoogu". Ta ütles, et tulemus on parem, kui kõigil G7 riikidel ja OECD-l keskmiselt.

Kahe kvartali tulemusest aga ei piisanud majanduse tõstmiseks pandeemia eelsele tasemele ning kasv oli 1,1 protsenti madalam võrreldes 2019. aasta detsembriga.

Eelmise aasta esimeses kvartalis tõmbus Austraalia majandus kokku 0,3 protsenti ja teises rekordilised seitse protsenti.

Austraalia keskpank prognoosis sel nädalal, et majandus naaseb pandeemia-eelsele tasemele selle aasta keskpaigaks, seda palju varem kui eelmistes prognoosides plaaniti.

Töötuse tase püsib endiselt kõrgel. Jaanuaris oli see 6,4 protsenti ehk 1,3 protsenti kõrgem kui aasta tagasi.