Austraalias läks mitu piirkonda kolmeks päevaks lukku

Välja pääseb vaid kaalukatel põhjustel, milleks on näiteks toidupoodi minek, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalike võimude sõnul on ainus viis delta tüvest jagu saamiseks kiire tegutsemine.

Austraalia suurimas linnas Sydneys ja selle ümbruses on delta tüve tõttu kehtinud karmid piirangud juba viis nädalat ning viimase ööpäevaga tuvastati 210 uut koroonajuhtumit.

Sydney ümbrusesse on paigutatud tuhatkond politseinikku, et ära hoida järjekordne koroonapiirangute vastane meeleavaldus.

"Tahaksin esmalt edastada viimase hetke sõnumi kõigile, kes kavatsevad saabuda linna protesti avaldama: ärge tehke seda. Meie politseioperatsioon on kestnud varahommikust saadik. Tuhatkond politseinikku, sealhulgas mitmesugused jõud, on juba oma kohtadel, nii et ärge minge linna protestima," ütles Uus-Lõuna-Wales'i politseiülema asetäitja Mick Willing.