Kuigi astronoomilise kevade alguseni on veel kaks nädalat aega, on rohenäppude kevad juba alanud. Juba peaksid mullas olema paprikaseemned ja praegu on õige aeg külvata tomatit.

Seemnete, sibulate ja taimede valik aianduspoodides on suur. Türi Maarahva Poe klienditeenindaja Ülo Ormus ütles "Aktuaalsele kaamerale", et aiapidaja kevad on kindlapeale juba alanud, nädalapäevad tagasi hakkas käima rohkem rahvast just seemneid nõutamas.

"Eriti noori ja ka paarikümneaastaseid näitsikuid on tulnud küsimusega, et mida saaks kasvatada. Kellel on võimalik aknalaua peal kasvatada, kellel on kodus väikene aialapikene. Tõesti on asi aktiivsemaks läinud," rääkis Ormus.

"Tahtsin otsida kollast või musta tomatit ja leidsin kollase," rääkis aiandushuviline Vallo Taada, kelle sõnul on juba peagi õige aeg aiasaadustega tegelema hakata.

Väätsa suvelilletaimede kasvataja Ave Viimsalu hakkas kasvuhoonet korrastama ja mulda ette valmistama paar nädalat tagasi. Veebruari lõpul Hollandist saabunud taimebeebide ümberistutamine läks lahti esmaspäeval.

Viimsalu sõnul ei ole mõtet ise istikuid kasvatada. "Küttekulud oleksid lihtsalt nii suured ja kuna tuleb väga kvaliteene kaup, siis sellel ei oleks lihtsalt mõtet," selgitas ta.

Viimsalu ütles, et praegu on paras aeg näiteks tomat mulda panna. "Paprika võiks juba olla mullas. Amplitaimede seemed muidugi võiks juba ka mullas olla, muidu jääb nendega hiljaks. Tagetesed, astrid - nendega on veel aega," lisas ta.