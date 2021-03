Kiirabi: iga 20 minuti tagant tuleb koroonaviiruse tõttu väljakutse

Adlase sõnul pole kiirabiautodest tekkinud järjekorrad haiglate erakorralise meditsiini osakondade (EMO) ees mingi haruldus. "Oleme juba viimased paar nädalat töötanud täisvõimsusel ja kasutusel on ka juba pool katastroofivarustusest," rääkis laupäeval Adlas BNS-ile.

Tema sõnul saab kiirabi Tallinnas ja Maardus iga 20 minuti tagant väljakutse arvatava koroonahaige juurde, kusjuures neist omakorda pooled vajavad kiiresti haiglaravi.

"Koormus on erakordselt suur. Järjekorrad EMO-de ees tekivad sellest, et patsiente, kes kiirabiga saabuvad, pole alati kohe võimalik haiglasse sisse võtta. Siis ootavadki nad kiirabiautos seni, kuni meditsiinistaabid leiavad neile mõnes Eesti haiglas ravikoha. Seni jätkub kiirabiautos patsiendile abi osutamine," ütles Adlas.

Tema sõnul pole haruldased olukorrad, kus näiteks Mustamäele EMO-sse viidud patsiendile leitakse haiglakoht hoopis mõnes teises linnas. Siis keerab kiirabiauto otsa ringi ja sõidab kuhu vaja, näiteks Tallinnast Raplasse, Haapsallu või Pärnusse. "Möödunud nädalal oli meil sellised sõite koguni 14," märkis Adlas.

Tema sõnul on käigus kõik kiirabijõud ning katastroofiplaanist on rakendatud pool. "Koormus on meeletu, kuid teatud ressursid meil veel on varuks," lisas Adlas.

Tema sõnul peab kiirabi hakkama saama, muud võimalust pole, küll aga rõhutab ta, et olukord koroonarindel on ülimalt kriitiline ja inimesed peaksid kõikidesse kehtestatud piirangutesse suhtuma ülimalt tõsiselt.