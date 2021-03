Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas ütles, et koroonaviirus on rünnakule asunud ning kiirabi peab seetõttu oma ressursse ümber planeerima ja senist taktikat muutma.

Adlas rääkis "Ringvaates", et praegu on kiirabi jaoks veel tavaolukord, mitte eriolukord ning ära teenindatakse kõik väljakutsed. Ta lisas, et väljakutseid on praegu lihtsalt võrreldes tavapärasega nii palju rohkem, et nende kõikide teenindamiseks on samuti vaja palju rohkem ressurssi.

"Natuke seda täna veel on. Me töötame täna umbes sellises režiimis nagu on aastavahetuse ööl, aga iga jumala päev on aastavahetuse öö ja see jätkub ja jätkub ja jätkub," rääkis arst.

Ta ütles, et need väljakutsed, kus inimese elu ohus ei ole, peavad praegu kiirabi lihtsalt veidi kauem ootama.

"Kui peaks veel sattuma mingi ebatavaline olukord, et koroonahaigete hulk kolmekordistub, siis hakatakse selekteerima vigastuse või haiguse tõsiduse järgi ja kõik siis ei pruugi abi saada enam," lisas Adlas.

Adlas märkis, et kiirabi tegutseb alati hädaolukordades, kuid erinevalt näiteks plahvatustest või tulekahjudest on epideemia selline, mis kurnab arstid ära - see kestab kaua ning taastumiseks aega ei ole.

"Praegu on vaenlane rünnakule asunud ja me peame oma ressursid ümber planeerima, sest juurde neid kuskilt tulemas ju ei ole, ja natuke taktikat muutma, et vaenlast jälle alla suruda," tõi Adlas võrdluse sõjaolukorrast.

"Ühelt poolt me teame kõik, mida tuleb teha selleks, et viirus ei leviks. See on kõige tähtsam, et vaenlast juurde ei tuleks. Ja olemasolevate, juba "vigastatutega" me peame käituma selliselt, et me vabandame nende inimeste ees, kes ootavad oma liigeseproteesi või kõhulõikust või mingit muud arstiabi, ja ütleme, et teie seda ei saa, ja peame võtma haiglatesse need inimesed, kes selle haiguse (koroonaviiruse) tõttu on muutunud nii kehvaks, et ilma ravita nende elu ei jätkuks," lisas ta.

Adlase sõnul on praegu Tallinna Kiirabis tööl pool kogu katastroofiressursist. "Me oleme targad, oleme valmistunud selleks, oleme varunud kõike. Aga inimeste ressurss on lõplik, kuskilt ei toodeta juurde," ütles ta.

Adlas tõdes, et koroonapatsientide suure hulga tõttu võivad ohtu sattuda teised patsiendid. "Sellepärast me palumegi inimesi, et aidake meid ja laske meil tegeleda ka infarktide, insultide ja kõhuvigastustega. Me saaks seda teha siis, kui koroonahaigeid nii palju peale ei tule," rääkis ta.

Adlas ütles, et kui lõpuks olukord läheb Eestis nii hulluks, et enam ei ole ühtegi uut voodikohta haiglates juurde võimalik tekitada, siis tuleb hakata mittekoroonahaigeid viima teistesse riikidesse ravile. Ta loodab siiski, et selleni asi ei jõua ning ranged koroonameetmed toimivad.