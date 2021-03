Kuivõrd Rakvere munitsipaalkoolides on haigestunuid kõigis vanuseastmetes, tegi linnavalitsus kontaktide piiramiseks koolidele ettepaneku, et ka 1. kuni 4. klassi õpilased jäävad kaheks nädalaks distantsõppele, teatas Rakvere linnapea Triin Varek.

Pühapäeval erakorraliselt kogunenud Rakvere linnavalitsus otsustas teha linna munitsipaalkoolidele ehk Rakvere reaalgümnaasiumile, Rakvere gümnaasiumile ja Rakvere põhikoolile ettepaneku rakendada alates 8. juni 19. märtsini distantsõpet.

Koolid saavad distantsõpet korraldada oma äranägemise järgi.

Vareki sõnul on olukord kriitiline, sest koroonaviirusesse nakatumine on lisaks koolidele tõusnud kogu linnas. "Oluline on kontaktide vähendamine ka vabal ajal, mis tähendab, et suhtlust pereringi väliselt tuleb niisamuti piirata, ja loodan, et lapsevanemad teevad selgitustööd," ütles Varek.