Saaremaal toodetakse pilliroost joogikõrsi

Pilliroo lõikuseks pidavat praegu olema kõige parem aeg. Osa sellest roost mida Saaremaa-Muhumaa rannikult lõigatakse läheb tänavu ka Saaremaal tehtavate pilliroost joogikõrte valmistamiseks, millest kolm aastat tagasi polnud maailmas veel keegi rääkinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Google´i järgi küll, et siis kui me alustasime, siis ma otsisin sõna "pilliroo kõrs", kui ka "reed straw", aga ühtegi vastet ei leidnud," rääkis ettevõtte Suckörs juht Grete Riim.

Praegu toodetakse suurusjärgus paarsada tuhat joogikõrt aastas, aga ambitsioonid on suured.



"Nüüd peame kaks miljonit varsti jõudma juba toota. Meil on üks suurpartner Prantsusmaalt," sõnas Riim.

Kuna sellel suvel ei tohi kogu Euroopas enam kasutada plastikust joogikõrsi, mille vajadus on aga aastas olnud 36 miljardit, siis vähemalt teadaolevalt neli Saaremaa erinevat ettevõtet loodavad, et pillirookõrs võiks oma koha leida ka sellel turul, paberist ja bambusest kõrte konkurentsis.

Saaremaal on loodud kogu maailmas teadaolevalt esimene ja Saaremaal välja töötatud automaatne pilliroo joogikõrte tootmisliin. Praegu veel pisut arendujärgus, aga just selle liiniga tahetakse ka selles veskis jõuda vähemalt kolme miljoni kõrre tootmiseni aastas.

"Alguses oligi mõte, et käsitööga me kaugele ei jõua. Et maailma mastaabis plastikkõrt suuta asendada pillirooga, siis tuleb luua pilliroo kõrte tootmise liin. Ja siin ta nüüd on, inseneride abiga sai ta projekteeritud ja täna toimib," rääkis OÜ Sutu arendusjuht Ailet Õis-Saar.

Saaremaal tehtud pilliroost joogikõrtest on läinud suurem osa ekspordiks Euroopa suurriikidesse, ja esimesed partiid on saadetud juba ka ookeani taha. Ja muidugi on saarlaste innovaatika nüüdseks jõudnud ka kõiketeadvasse Google´isse.