Ora: südames võib pulbitseda, aga avalik sõnum peaks olema kontrollitud

Hiljuti Isamaaga liitunud pikaaegne diplomaat Jaap Ora kommenteeris peaminister Kristen Michali (RE) reaktsiooni väidetavale USA palvele võtta Vene ohust rääkides tooni maha ja leidis, et Eesti välispoliitiline sõnum on muutunud ettearvatavaks, mistõttu võidakse sellest väsida. Tema sõnul tuleb avalikke sõnumeid hoolega kalibreerida.

"Välispoliitika ei ole koht, kus asju südamelt ära rääkida. Iga kord tuleb hoolega mõelda, mida öelda, oma sõnumit kalibreerida. Sõna on oluline vahend diplomaatias. Aga selle kasutamisega tuleb midagi saavutada," kirjutas Ora sotsiaalmeedias.

"Südames võib pulbitseda, aga avalik sõnum peaks olema kontrollitud. Meil on kujunenud arusaam, et välispoliitika on "seisukohtade väljendamine", aga see on lihtsustatud lähenemine. Meie sõnum on muutunud ettearvatavaks ja on oht, et selle kuulamisest väsitakse ära. Meil on mure, et kas meid kutsutakse oluliste laudade taha arutama. Sinna kutsutakse neid, kellelt võib oodata midagi nutikat, lisaväärtust. Kui meie sõnum on ette teada, siis võib väheneda huvi meie osalemise vastu," kommenteeris Ora.

Uudisteagentuur Reuters kirjutas reedel mitmele anonüümsele allikale viidates, et USA on palunud Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta ning vähendada avalikes sõnavõttudes Venemaast lähtuva ohu rõhutamist.

Peaminister Kristen Michal ütles sellepeale, et ta ei kavatse end tagasi hoidma hakata ja pigem tuleks tema sõnul survet Venemaale jätkata.