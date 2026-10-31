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Lüganuse vallas põles abihoone

Eesti
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Foto sündmuskohalt.
Foto sündmuskohalt. Autor/allikas: Päästeamet
Eesti

Laupäeva pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Lüganuse alevikus süttis põlema eraisikutele kuuluval kinnistul asuv abihoone-garaaž. Sündmusele on reageeriti suurte jõududega.

Häirekeskus sai kell 12.41 teate eraisikutele kuuluval kinnistul asuva abihoone-garaaži põlengust Lüganuse vallas Lüganuse alevikus Naisteoja uudismaa teel, teatas päästeameti pressiesindaja.

Päästjad nägid juba jõudes eemalt paksu musta suitsusammast ning leeke. Kohale jõudes põles kivihoone lausleegiga. Inimesi hoones ei olnud ning keegi viga pole saanud.

Piirkonnas levis palju suitsu ning päästjad soovitasid kohalikel elanikel hoida oma uksed ja aknad suletuna. 

Hoone on osaliselt sisse varisenud ning päästjad näevad vaeva selle nimel, et tulekahju levikut lähedal olevatele eluhoonetele tõkestada. 

Kell 15.31 tulekahju lokaliseeriti. Päästjad jätkavad tulekollete otsimist ja kustutavad viimaseid tulepesi. Inimesed tulekahjus kannatada ei saanud. Läheduses asuv elamu oli tule eest kaitstud.

Kustutustöödel osalesid päästjad Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli, Rakvere ja Kunda komandodest ning Aasukalda vabatahtlikud päästjad. Kohapeal on ka politsei ning kiirabi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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