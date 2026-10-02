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Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele

Eesti
Eesti

Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt.

Elering on valmis teinud visuaalse video, kus näidatakse terve trassi ulatuses, kuidas võiks plaanitav 330kV suur elektriliin hakata Saaremaal kulgema. Saaremaa valla seisukoht on olnud juba pikalt, et liin peaks sellise õhuliini asemel kulgema hoopis maa all, mis oleks nii visuaalselt kui ka maaomanikke oluliselt vähem koormav.

"Vald on kindlasti selle poolt, et see 330 liin tuleks, keegi ei ole vaidlustanud seda. Küll on see, et me tahaks, et seda rohkem kaalutakse ja arvestatakse kohalike inimestega," sõnas Saaremaa valla abivallavanem Priit Riim.

Nüüd vahetult enne planeeringuprotsessi lõppu valmis ka Eleringi tellimusel TalTechi poolt koostatud uuring maakaabli ja õhuliini hinnavõrdluse kohta, kus tuuakse välja, et õhuliini maksumuseks Saaremaal võib kujuneda 33 miljonit, võimalik maakaabel läheks aga maksma suurusjärgus 700 miljonit. Saaremaa valla seisukohast pole sellised võrdlused siiski pädevad.

"Energeetikute koostööühendus ACER, kus on tegelikult koondatud kõik Euroopa analoogsed ehitusprojektid ehk siis liinide ehitusprojektid, tõi välja košmaarselt teised andmed välja, kus ühe kilomeetri hinnaks on seal kaks kuni 4,6 miljonit ühe kilomeetri kohta. Meil täna siin apelleeritakse seitsme miljoniga kilomeetri kohta," lausus Riim.

"Meie oleme seisukohal, et meil on pädev ülikool ja pädevate inimeste poolt tehtud uuring, et meie küll ei näe, et täiendavalt oleks vaja tellida rahvusvahelist uuringut.
Veel ka teise ettepaneku tegid saarlased planeeringuprotsessi vedavale MKM-ile ,et plaanitav õhuliin või maakaabel võiks hoopis minna mööda merd, mitte läbi Saaremaa," sõnas MKM-i maa- ja ruumipoliitika osakonna juhataja Ivari Rannama.

MKM pole veel jõudnud Saaremaa vallale vastata. Küll jäävad nad aga valdavalt oma seniste seisukohtade juurde, mida on pooteist miljonit eurot maksma läinud planeerimisprotsessis juba aastate jooksul kujundatud.

"Jah, sellist varianti ei ole alternatiivide hulgas olnud. Ka merest viimine on majanduslikult kulukas ja täna küll ei kaaluks minna tagasi ning tuua veel üks täiendav alternatiiv, mida kaaluma hakata!" ütles Rannama.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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