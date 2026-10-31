Politsei tabas elektritõukse tahtlikult sõiduteele jätnud noorukid

Politsei sai septembri lõpus teate, et Paldiski maanteel Mudaaugu bussipeatuse lähistel vedeleb sõiduteel elektritõukeratas, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA) laupäeval.

Lääne-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juhi Hisko Varese sõnul laekus kuu jooksul mitmeid teateid sarnastest olukordadest. "Politseile on kümnel korral teada antud, et sõiduteele on jäetud elektritõukeratas. Ühel juhul sõitis auto tõukerattale otsa, kuid õnneks keegi viga ei saanud," rääkis ta.

Menetlustalituse juhi sõnul hakkasid politseinikud juhtunu asjaolusid välja selgitama. "Piirkonnapolitseinikud kogusid ümbruskonna inimestelt lisainfot võimalike asjaolude ja toimepanijate kohta. Uurimist raskendas asjaolu, et piirkonnas puuduvad valvekaamerad ning politseile teadaolevalt ei olnud toimunul ka otseseid pealtnägijaid. Pika töö tulemusel tehti kindlaks teo toimepanijad, kelleks osutusid 17-, 18- ja 24-aastane noormees," ütles Vares.

Politsei rõhutas, et asjade tahtlikult sõiduteele jätmine on äärmiselt ohtlik. "Antud teelõigul on kiirusepiirang 70 km/h ning sellisel kiirusel pimedas elektritõukerattale otsa sõitmine võib lõppeda äärmiselt halvasti. Noormehed seadsid oma tegevusega ohtu teised inimesed ja on ainult õnn, et keegi viga ei saanud," rääkis Vares.

PPA alustas väärteomenetlust, mille käigus selgitatakse välja kõik täpsemad asjaolud.

Ettevõtte peatas oma tõukside parkimise piirkonnas

Ettevõte Hoog Mobility, kellele elektritõuksid kuulusid, kinnitas ERR-ile, et on juhtunust teadlik, teeb politseiga koostööd ning on piirkonnast ajutiselt oma elektritõukerattad eemaldanud.

"Jah, oleme nendest juhtumitest teadlikud ja võtame neid väga tõsiselt. Tegemist ei ole valesti pargitud tõukeratastega. Tõukerattad olid parkimisalal ja lukus, kuid keegi on need sealt tahtlikult maanteele kandnud. See on vandalism, mis seab ohtu autojuhtide elu ja tervise. Varem pole meil midagi sellist juhtunud ja juhtumid on piirdunud ühe piirkonnaga," ütles Hoog Mobility juhatuse liige Drevor Rudnevs.

Tema sõnul on juhtunu tõttu mitu nende ettevõtte tõukeratast kahjustada saanud, kuid ta ei öelnud, kui suur on kahju.

"Tõukerattaid saab parandada või asendada, inimese tervist ei saa," märkis ta.

Rudnevsi sõnul on politsei on juhtumitest teadlik ja menetlus on pooleli.

"Ettevaatusabinõuna oleme selle piirkonna parkimisalad ajutiselt eemaldanud. Oleme tänulikud kohalikele elanikele, kes on meile oma tähelepanekutest teada andnud