Peaminister teatas positiivsest koroonaproovist

"Täna on see päev, kui ühinen nende tuhandete eestimaalastega, kes on saanud oma koroonatestile positiivse tulemuse," teatas Kaja Kallas. "Nagu paljud teist, tegin testi südamerahustuseks ja lähikondsete kaitseks. Mul oli vaid väike palavik ning positiivne tulemus pole see, mida ootasin – tõestus, kui salakaval see viirus on ja kui valvel me kõik peame olema, et viiruse levikut tõkestada."

Kallas kirjutas, et nagu paljud teisedki, ei tea ka tema, kuidas nakatus.

"Olin neljapäevani lähikontaktsena kümme päeva eneseisolatsioonis, isolatsioonist lahkudes tehtud PCR-test oli negatiivne ning enesetunne suurepärane. Ka pärast seda töötasin võimalikult palju interneti teel, et vähendada kontakte. Seegi on hea näide koroonaviiruse salakavalusest ja eriti tõhusast nakkuvusest," seisab peaministri postituses.

Kallas teatas, et on teavitanud ka oma lähikondseid, kellega sestpeale kokku on puutunud. Tema sõnul pole neid inimesi palju, sest mitmed kolleegid töötavad kodukontoris.

"Jätkan tööd kodust, e-Eestis on interneti vahendusel edukalt võimalik juhtida valitsust, teha riigikogule ettekandeid ning sooritada kõik muud riigi- ja kriisijuhtimiseks vajalikud tegevused," teatas Kallas. "Jälgin oma tervist. Riik on juhitud. Püsige terved!"