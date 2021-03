Üle 600 Eesti Energia töötaja on tunnistatud elutähtsa teenuse osutajaks ja nende vaktsineerimine on juba alanud. Viru Keemia Grupp võib esialgu loota 145 töötaja vaktsineerimisele.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri ligi 1500 töötajast eesliini töötajateks tunnistatud 600 inimest on need, kes suurenergeetikafirmat töös hoiavad.

"Kolmandik on elektritootmine, kolmandik on õlitootmine ja kolmandik on erinevate kütuste laadimistega seotud tegevused meie primaarenergiaüksuses. Nemad on just need, kes meie ärilises mõttes toimepidevuse eest seisavad, pluss siis elektrivarustuskindlust, mida me omanike ootuste järgi 1000 Mwh juhitavat võimsust hoiame," rääkis Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Vaktsineerimine algas pühapäeval Eesti Elektrijaamas ja toimub edaspidi praktiliselt ülepäeviti.

"Me ise loodame, et me suudame nelja-viie korraga kriitilise osa neist inimestest ära vaktsineerida. Vaktsineerimise võimekus on praegu umbes 20 inimest tunnis. Ja me tahame just oma eesliini töötajatele seda võimalust pakkuda, et nad ei pea ise kuhugi sõitma või kui, siis minimaalselt. Me pakume seda siin kohapeal meie enda ruumides," rääkis Vainola.

Ka Viru Keemia Grupil (VKG) on suur huvi oma töötajaid vaktsineerida. Eeskätt on lootust vaktsiini saada neil, kes on otseselt seotud Ida-Virumaa linnade kaugkütte ja elektrivarustusega.

"Meil on 145 inimest, kelle kohta me esitasime eelmisel nädalal vastavad nimekirjad riigile. Ootame nüüd vaktsineerimist, mis tänase info järgi peaks algama kolme nädala jooksul. Aga seda ei ole lõplikult kinnitatud tänaseks," ütles VKG tehnikajuht Bert Lõuke

Kokku töötab Viru Keemia Grupis 1600 inimest ja näiteks õlitehaste töötajad 145 elutähtsa teenuse osutaja hulka esialgu ei pääsenud.

"Meil on integreeritud tootmisprotsess, kus kaevandusest kivi tuleb, sellest toodame õli ja õlitootmise kõrvalproduktina gaasi, millest me toodame sooja ja elektrit. Selles suhtes meil oleks huvi vaadata seda vaktsineeritute ringi laiemalt," selgitas Lõuke.

Tema kinnitusel on kõik vaktsineerimist ootavad VKG töötajad kaitsepookimisega nõus. Enefit Poweri 600 eesliini töötajast olid ettevõtte juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul vaktsineerimisega esialgu nõus vaevalt pooled, kuid peale doktor Arkadi Popovi esinemist kasvas vaktsineerida soovijate hulk märgatavalt.