Myanmari hunta arreteeris Sorose fondi töötaja

Myanmari Avatud Ühiskonna Fondi OSM finantsdirektor Phyu Pa Pa Thaw võeti vahi alla ja väidetavalt soovib politsei veel üheksat sihtasutuse töötajat arreteerida. OSM on Sorose rahvusvahelise heategevusorganisatsiooni Myanmari haru.

Riigi omanduses olev ajaleht Myanmar Global New Light süüdistas sel nädalal sihtasutust rahalises väärkäitumises. Peamine etteheide seisnes selles, et sihtasutus võttis pärast eelmisel toimunud riigipööret välja sularaha, mille käigus ei järgitud vajalikke reegleid ja määrusi.

Ajaleht avaldas samuti pildi, kuidas hiljutise riigipöörde käigus kukutatud Myanmari endine peaminister Aung San Suu Kyi kohtus Sorosega 2016. aastal USA-s New Yorgis.

Sorose sihtasutused lükkasid tagasi süüdistused, et rikuti Myanmari seadust.

"OSM-i töötajate rahalise väärkäitumise väited on täiesti valed ja neil puudub õiguslik alus. Me kutsume OSM-i finantsjuhti Phyu Pa Pa Thawi viivitamatult vabastama. Sõjavägi jälitab täiesti valesi inimesi, kes pole midagi valesti teinud ja on aastaid aidanud Myanmari elanike eluolu parandada," teatas Sorose fondi organisatsiooni asepresident Binaifer Nowrojee.

"Need valeväited on ilmselge katse diskrediteerida neid, kes soovivad rahu ja demokraatia taastamist Myanmaris," lisas Nowrojee.

Sorose Myanmari organisatsiooni mahasurumine toimub samal ajal, kui sõjaväeline režiim püüab algatada kohtuasja Aung San Suu Kyi vastu. Kyi on arreteeritud ja teda süüdistatakse korruptsioonis.

Kyi partei Rahvusliku Demokraatia Liiga liikmete sõnul on süüdistused välja mõeldud.

Nikkei Asia teatas sel nädalal, et Myanmari režiim andis välja korralduse, mis oli suunatud OSM-i, Oxfami ja kahe teise valitsusvälise organisatsiooni vastu. Korralduses nõuti nende pangakontode auditeerimist.

"Myanmari režiim võib nüüd ette võtta teised valitsusvälised organisatsioonid, eriti need mis tegid koostööd Aung San Suu Kyi valitsusega," ütles Myanmari endine ÜRO inimõiguste raportöör Yanghee Lee.

George Sorost vihkavad konservatiivsed ja populistlikud aktivistid terves maailmas, alates tema kodumaast Ungarist kuni Iisraeli ja USA-ni. Sorose heategevuslik organisatsioon on Myanmaris tegutsenud alates 1990. aastast. Tema fond aidanud edendada Myanmari inimõigusi ja haridussüsteemi.