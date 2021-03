Myanmari meeleavaldustel on tapetud enam kui 500 inimest

Poliitvangide Abistamise Ühenduse (AAPP) informatsiooni kohaselt on praeguseks kinnitust leidnud 510 tsiviilisiku tapmine.

Organisatsioon hoiatas samas, et ohvrite arv on tõenäoliselt veelgi suurem.

ÜRO Julgeolekunõukogu koguneb kolmapäeval Suurbritannia palvel erakorralisele istungile, et arutada olukorda Myanmaris, teatasid esmaspäeval diplomaatilised allikad.

Allikate sõnul korraldatakse istung kinniste uste taga ning sellel esineb ÜRO erisaadik Myanmari küsimustes Christine Schraner Burgener.

USA peatas esmaspäeval kaubandusleppe Myanmariga ja mõistis hukka rohkem kui 100 inimese hukkumise nädalavahetusel korraldatud meeleavaldustel.

USA president Joe Biden nimetas pühapäeval veresauna Myanmaris täiesti ennekuulmatuks, kui kuulis, et viimaste meeleavalduste ajal tapeti enam kui 100 tsiviilisikut.

"See on kohutav," ütles Biden ajakirjanikele. "See on täiesti ennekuulmatu ja mulle edastatud informatsiooni põhjal on suur hulk palju inimesi tapetud täiesti asjatult," rääkis Biden.

Euroopa Liit mõistis pühapäeval samuti hukka vägivalla Myanmaris.