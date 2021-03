Kawe City nime kandev büroomaja kerkib Estonia puiestee 19/Tatari tänav 1 kinnistule, kus seni asusid lillemüügipaviljon, söögikoht ning kahekorruseline maja, mille esimesel korrusel asus söögikoht Loca. Praegu käivad kinnistul lammutustööd.

Peale lammutustöid algavad krundil arheoloogilised kaevamised, mis võtavad eeldatavalt kuu, ning seejärel, tõenäoliselt mais, hakatakse hoonet ehitama, ütles ERR-ile Kawe juht Jaanus Kosemaa. Büroomaja ehitus kestab aasta.

Kosemaa sõnul läheb seitsmekorruselise Kawe City ehitus maksma 13,5 miljonit eurot, hoone hakkab vastama A-energiaklassi nõuetele ning tuleb suurte akende ja avarate ruumidega. Hoone brutopind on 10 000 ruutmeetrit.

2. kuni 7. korruseni hakkavad majas asuma vaid bürooruumid, esimesele korrusele võivad tulla ka teenindusruumid. 4. kuni 7. korruseni on Kosemaa sõnul ruumid juba omanikud leidnud, varsti hakatakse müüma ka 1. kuni 3. korrusel asuvaid ruume.

Hoone planeering oli Tallinna linnavalitsuse menetluses viis aastat ning Kosemaa hinnangul võiks menetlemine olla linna poolt kiirem.

Kosemaa sõnul võib samas mõista, et tegu on ikkagi linna esindusväljakuga ning aastate jooksul tuli täpsustada arhitektuurseid detaile, et hoone ümbruskonnaga sobiks.

Uue ärihoonega koos on kavandatud krundile 46 parkimiskohta. Parkimiskohad on kavandatud maa-alusesse parklasse ning osaliselt esimesele korrusele.

Kuivõrd tegu on väga tiheda liiklusega piirkonnaga, telliti liiklusmõjude analüüs. Analüüsis leiti, et planeeritud parkimiskohad ei mõjuta märkimisväärselt liiklustingimusi Sakala ja Tatari tänava ristmikul.

Kawe Plaza läheb remonti

Pragu Vabaduse väljakul kõrguv Kawe Plaza aga läheb Kawe City ehituse ajal remonti. Plaza suurüürnikud PricewaterhouseCoopers ja Soraineni advokaadibüroo lahkuvad, neist esimene hakkab ruume üürima valmivas Kawe Citys, ütles Kosemaa.

"Et hoone on juba 20 aastat vana, siis otsustamise, et samaaegselt hakkame seda renoveerima," ütles Kosemaa.