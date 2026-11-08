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Egiptuses hukkus rongiõnnetuses seitse ja sai viga 112 inimest

Välismaa
Rongiõnnetus Egiptuses.
Rongiõnnetus Egiptuses. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Egiptuse pealinna lähedal sai pühapäeval kahe rongi kokkupõrkes surma seitse ja vigastada 112 inimest, teatasid võimud.

Egiptuse raudteeameti teatel sõitis Gizast Fayoumi teel olnud rong tagant sisse teisele, mis oli teel Kairost lõunasse Aswani linna.

Tervishoiuministeeriumi esialgsetel andmetel hukkus õnnetuses seitse reisijat ja 112 inimest on praegu Giza piirkonna haiglates vigastuste tõttu ravil.

President Abdel Fattah al-Sisi ütles, et jälgib õnnetust suure murega ja andis ametivõimudele korralduse viia läbi kiireloomuline uurimine, et võtta vastutusele kõik, kelle puhul tuvastatakse hooletus.

Päästemeeskonnad kasutasid vraki eemaldamiseks kraanasid, teatas amet.

Ametivõimude teatel algatati õnnetuse põhjuste uurimine. Kokkupõrge toimus Giza Al-Ayyati piirkonnas, kus leidis 2002. aastal leidis aset ka Egiptuse ajaloo rängim rongiõnnetus.

Toonases õnnetuses hukkus enam kui 370 inimest, kui puhkusereisijaid vedanud rongis puhkes tulekahju.

2009. aastal hukkus piirkonnas mitmes rongiõnnetuses kümneid inimesi.

Egiptus on viimase kümnendi jooksul investeerinud miljardeid dollareid oma transporditaristu uuendamisse, sealhulgas uute kiirteede ja kiirraudteeliinide rajamisse, kuid suur osa vananevast raudteevõrgustikust on endiselt kaasajastamata.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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