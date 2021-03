Värskas alustab sügisel setukeelne lasteaiarühm

Kuigi Setumaal räägitakse omavahel tavaliselt kohalikku keelt, siis mitte kõik ei oska lastele ise setu keelt õpetada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Talve alguses saime emadega kokku ja tuli selline mõte, et me elame nii rikkas kultuuri- ja keelekeskkonnas, aga see kuidagi ei jõua meie lasteni. Mina ise ei oska setu keeles kõneleda ja ma ei saa seda ise oma lastele edasi anda. Tuligi mõte, et lasteaed on see koht, kus laps veedab palju aega, ja meil on Setumaal olemas head keelekõnelejad ja kultuuritundjad. Kui me tooksime nad lasteaeda, siis oleks meie lastel võimalus selles kultuurikeskkonnas üles kasvada," rääkis Meel Valk.

Esmakordselt Setumaa ajaloos hakatakse lapsi õpetama kohalikus keeles.

"Selle rühmaga me teeme tõesti ajalugu. Mitte kunagi varem ei ole võimalik Setumaal õppida setukeelses haridusasutuses. Ka külakoolid on olnud kirjakeeles ja praegu küll koolides ja lasteaedades setu kultuuri õpetatakse, aga ei ole praegu setukeelset rühma, ega koolis õpetajad, kes lastega setu keeles kõneleksid," ütles Valk.