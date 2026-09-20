Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu pühapäeva suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 20. septembril kell :

- Ukraina rünnak Moskva regioonile vallandas mitu tulekahju;

- Vene droonirünnak Kiievi oblastis nõudis ema ja kahe väikelapse elu;

- Türgi: Ukraina ja Venemaa seisukohti Musta mere osas on raske lepitada;

Ukraina rünnak Moskva regioonile vallandas mitu tulekahju

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu pühapäeva suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju.

⚡️ Explosions were heard at night in Moscow and the region during a UAV attack, according to Russian media.

The mayor of Moscow, Sobyanin, claimed the destruction of at least 30 drones that were allegedly flying toward the capital.

In the village of Sofyino in the Moscow region,… pic.twitter.com/1KUOm51Liz — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 20, 2026

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas esmalt 15 Venemaa pealinna suunas lennanud drooni rünnaku tõrjumisest, kõige viimases tema teates räägiti juba 76 droonist.

Ühismeediakanalite teatel oli kuulda mitut plahvatuste seeriat ning mitmel pool oli näha droonirühmade lendu.

Sobjanini sõnul töötavad droonirusude langemiskohas päästeteenistuste spetsialistid.

Seirekanali Exilenova+ andmetel sisenesid droonid Venemaa tagalasse rühmadena, liikudes Moskva suunas.

Modskva-lähedast Sofino asulas rünnati tõenäoliselt laoruume – kohalikud elanikud teatavad tulekahjust ühes laos, sealhulgas jalatsiketi Kari laos.

Ettevõte Fire Point teatas, et tema ründedroonid FP-1 hävitasid Moskva oblastis asuva laokompleksi. Esialgse info kohaselt oli tegemist ettevõtte Sovremennõje Skladskije Tehnologii ladudega, kui ühismeedias räägitakse ka Vene veebikaubamaja Ozon logistikakeskusest.

Väidetavalt sai tabamuse ka Moskva-lähedane Kapotnja naftatöötlemistehas, mis varustab regiooni autokütusega.

Rünnakust teatanud väljaanne RBK-Ukraina märkis, et alles hiljuti, 18. septembri öösel teatas Sobjanin ühest viimaste aastate kõige ulatuslikumast Ukraina droonirünnakust Moskvale, kui registreeriti kokku 350 drooni lend Vene pealinna suunas.

Samal päeval ründas Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) Vene sõjaväelennuvälja Rostov-Tsentralnõi ning Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul tabati seal lennuk An-12, kaks An-26 ja veel kolm helikopterit.

Lisaks peatas samal päeval nafta töötlemise üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid – Jaroslavlis asuv "Slavneft–YANOS". Põhjuseks oli droonirünnak, milles sai kahjustada toornafta esmase töötlemise seade.

Vene droonirünnak Kiievi oblastis nõudis ema ja kahe väikelapse elu

Venemaa droonirünnakus Kiievi oblastis Fastivi rajoonis asuvale Hlevahha külale nõudis naise ja kahe väikelapse elu, vahendas The Kyiv Independent laupäeva õhtul kuberner Tõmur Tkatšenko teadet.

"Sõnu pole, et väljendada selle kaotuse valu," kirjutas Tkatšenko pärast rünnakut. "Minu sügav kaastunne ohvrite peredele ja lähedastele. Tegu on parandamatu tragöödiaga."

Ohvrid olid Ukraina riigipolitsei teatel 39-aastane naine, tema kaheaastane poeg ja kolmeaastane tüdruk. Teatest ei selgu täpselt, kas hukkunud tüdruk oli samuti naise laps.

Esialgse teabe kohaselt tabas Vene droon Hlevahha külas asuvat maja, surma sai kolm inimest ja veel üks naine sai vigastada, märkis politsei.

Rünnakus sai mitu maja ja sõidukit kannatada. Ühes majadest puhkes ka tulekahju, mis hiljem kustutati.

Oblastis anti õhuhäiret sisuliselt kogu päeva vältel, kui Vene üksused ründasid seda pidevalt droonidega, ütlesid kohalikud võimud.

Mujal Kiievi oblastis sai Võšhorodi rajoonis ema ja laps vigastada ning nad vajasid haiglaravi, ütles Tkatšenko. Samuti sai selles rünnakus kahjustada haridusasutus ja buss.

Päeva jooksul kahjustasid Vene rünnakud vähemalt üheksat tsiviiltaristu objekti neljas Kiievi oblasti rajoonis, sealhulgas viite ladu, ühte tootmishoonte, garaažo, sõidukeid ja kortermaja.

Varem laupäeval teatasid võimud veel ühest naisest, kes sai Fastivi rajoonis Vene rünnakus haavata ning viidi haiglasse.

Venemaa on viimastel nädalatel intensiivistanud oma droonirünnakuid üle kogu Ukraina, rünnates pidevalt elamupiirkondi ja tsiviiltaristut.

Näiteks 8. septembril nõudsid Venemaa raketi- ja droonirünnakud pealinnas Kiievis viis ja tõid vigastusi kaasa kümnetele inimestele.

Türgi: Ukraina ja Venemaa seisukohti Musta mere osas on raske lepitada

Ukrainal ja Venemaal on Musta mere laevaliikluse osas nii vastandlikud seisukohad, et neid on rünnakute lõpetamiseks raske ühitada, ütles Türgi välisminister Hakan Fidan laupäeval teleintervjuus.

Pidevatest Musta mere rünnakutest nördinud Türgi saatis Venemaale ja Ukrainale ettepaneku lõpetada rünnakud tsiviillaevade vastu, ütles Türgi diplomaat neljapäeval AFP-le.

"Me saatsime ettepanekud mõlemale poolele," ütles Fidan telekanalile NTV. "Me saime vastused mõlemalt poolelt."

"Püüame jõuda tulemuseni. Ausalt öeldes on mõlemal poolel nõudmisi ja seisukohti, mida on raske ühitada."

"Meie peamine prioriteet on teravilja väljavedu Mustalt merelt," ütles Fidan. "Riigid üle maailma vajavad seda. Teravili on toode, mida mõlemad riigid müüvad. Kuid on raskusi, mis tuleb ületada."

Türgi diplomaatiline algatus järgneb viimaste kuude rünnakute järsule kasvule Mustal merel seilavate kaubalaevade vastu. Rünnakud pannakse sageli toime droonidega ning sihikule sattunute seas on ka palju Türgi laevu.