Saksamaa pikendab sulgemismeetmeid 18. aprillini

Ühtlasi kehtestab Saksamaa lihavõttepühade ajal viieks päevaks ranged lisameetmed, mis tähendab muu hulgas peaaegu kõigi poodide sulgemist ja usutalituste tühistamist. Avatud tohivad olla vaid toidupoed.

Merkel kirjeldas koroonapandeemia olukorda riigis äärmiselt tõsisena. Liidukantsleri sõnul on Suurbritannia viirusevariandist saanud Saksamaal domineeriv, mis tähendab Merkeli sõnul sisuliselt uut pandeemiat.

"Põhimõtteliselt on meil uus viirus. See on palju surmavam, palju nakkavam ja nakkavam palju kauem," ütles kantsler pealinnas Berliinis korraldatud pressikonverentsil.

Uudisteagentuuri AFP andmetel rääkis Merkel, et kroonikajuhtumite arv on järsult kasvamas ja intensiivraviosakonnad on täitumas.

Baieri liidumaa peaminister Markus Söder ütles, et käimas on pandeemia kõige ohtlikum faas.

Merkel avaldas ühtlasi toetust Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ähvardusele AstraZeneca vaktsiinide ekspordi peatada, kui ravimifirma ei varusta esmalt Euroopa Liitu.

"Ma toetan Euroopa Komisjoni presidenti. Meil on AstraZenecaga probleem," kinnitas Merkel.

Von der Leyen ütles nädalavahetusel, et Briti-Rootsi ravimifirma AstraZeneca on andnud seni Euroopa Liidule vaid 30 protsenti aasta esimeseks kvartaliks lubatud 90 miljonist vaktsiinidoosist.

Firma põhjendab viivitust tootmisraskustega, kuid ühenduse ametnikke ärritab asjaolu, et Suurbritannia on kõik lepingus lubatud doosid kätte saanud, Mandri-Euroopa aga mitte.

Von der Leyen ähvardas juba kolmapäeval rakendada ekspordikeelumehhanismi koroonavaktsiini EL-ist väljaviimise peatamiseks.

Suurbritannia kiitis laupäeval oma vaktsineerimisprogrammi kui ülimalt edukat, öeldes, et esimese vakstiinidoosi on saanud ligi 27 miljonit elanikku ehk pool kõigist täiskasvanuist.