X!

Von der Leyen: Kanadale võiks anda assotsieerunud liikme staatuse

Välismaa
Kanada peaminister Mark Carney osales Euroopa Parlamendis peetud aastakõnel
Kanada peaminister Mark Carney osales Euroopa Parlamendis peetud aastakõnel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Justin Tang
Välismaa

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tõstatas kolmapäeval väljavaate, et Kanadast võiks saada 27-liikmelise ühenduse esimene assotsieerunud liige.

Von der Leyen ütles, et demokraatiatena, mis seisavad silmitsi rahvusvahelise reeglitepõhise süsteemi murenemisega, peavad Brüssel ja Ottawa tihedamalt kokku hoidma.

"Ma soovin teiega koostööd teha, et avada Kanadale uks EL-i esimeseks assotsieerunud liikmeks saamisel," ütles von der Leyen Kanada peaministrile Mark Carney'le, kes osales tema Euroopa Parlamendis peetud aastakõnel.

Carney on püüelnud tihedamate sidemete poole Euroopa Liiduga, kuna mõlemad püüavad distantseeruda president Donald Trumpi juhitavast vaenulikust USA-st.

Carney on esimene välisriigi valitsusjuht, kes osaleb Strasbourgis iga-aastasel kõnel "Olukorrast Euroopa Liidus". Tema visiidi eesmärk on anda hoogu järgmisel kuul Montrealis toimuvale EL-i ja Kanada tippkohtumisele.

Von der Leyeni sõnul on aeg liikuda kaubanduspõhiselt koostöölt laiema "tulevikuliidu" juurde ja viia suhted Kanadaga kõrgeimale võimalikule tasemele.

"Me hakkame tegelema intelligentse tootmisega, loome tehnoloogialiidu, lõimime kaitsetööstuslikud baasid ja teeme Arktikast ühise lipulaevaprojekti," ütles von der Leyen.

Teiste koostöövaldkondadena nimetas ta energeetikat, kriitilise tähtsusega maavarasid, akusid, tehisintellekti, küber- ja majandusjulgeolekut.

"See on partnerlus, mis pole suunatud kellegi teise vastu, vaid meie ühise tugevuse nimel," lisas ta.

EL-i aluslepingud ei näe ette assotsieerunud liikmeks saamise võimalust. Selle idee pakkus aga esimesena välja Saksamaa kantsler Friedrich Merz käesoleval aastal seoses Ukrainaga.

Selle kava kohaselt, mis pälvis Kiievis jaheda vastuvõtu, kuna riik taotleb täisliikme staatust, oleks Ukrainal olnud lubatud osaleda ühenduse tippkohtumistel ja omada esindajat Euroopa Komisjonis.

Samuti oleks riik saanud osa EL-i eelarvest, kuid ilma täieliku hääleõiguseta.

Hoolimata USA tollidest ja Hiina konkurentsist, on Brüsseli ja Ottawa vahel juba praegu märkimisväärne koostöö. Lisaks sai Kanadast sel aastal esimene EL-i-väline riik, kes liitus olulise kaitselaenuprogrammiga.

"Me usume, et võim ei kuulu kõige tugevamatele, rikkamatele ega häälekamatele, vaid meile kõigile ning et demokraatiatel on vabadus valida, kellega koostööd teha," leidis von der Leyen.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:21

Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus

15:13

Otse kell 18: RKIK-i ülevaade kohtumistest riigikogu liikmetega

15:09

Sotsiaalmeedia toidusisulooja: ettekokkamine teeb argipäevad lihtsamaks

14:45

Kalev jätkab karjääri: passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla

14:33

Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

14:23

Holm: kaitsevaldkonna skandaalid ei kujuta Eestile julgeolekuohtu

14:14

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita

14:09

Rein Sikk: miks ma tänaval inimesi diktofoniga hirmutan

14:08

Von der Leyen: Kanadale võiks anda assotsieerunud liikme staatuse

14:00

Kante kritiseeris riiki üleminekukoolide taseme harva jälgimise pärast

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:24

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

15.09

Sõja 1665. päev: Ukraina vabastas Donbassis ühe asula Uuendatud

15.09

USA naftatöösturid: kütusekriis on käes

08:49

Zelenski sõnul ei piirduks Putin ainult osaga Ukrainast Uuendatud

05:39

Osa lapsi tõrgub uutele nõuetele vastavat kooli- ja lasteaiatoitu söömast

15.09

Keldo saab keskkonnaministriks ja Vahtras majandusministriks Uuendatud

15.09

Heleriin Paeoja: millele kulub tegelikult õpetaja tööaeg?

14.09

Meedia: Venemaa võimuladvikus käib paleepööre

15.09

RKIK lükkas Dataseli lepituspakkumise tagasi

15.09

Moskva väitel kujutab Prantsuse tuumavihmavari Venemaale ohtu

ilmateade

SPORT

15:21

Rikberg: Hollandi mängus on märksõnaks võitluslikkus

14:45

Kalev jätkab karjääri: passi vaadates võiksid parimad aastad alles tulla

14:14

Alev: tahan tõsta tõenäosust tiitlivõistlustel kümne hulka sõita

13:46

Rehemaa: olümpial jäi esikümnekohtadest veidi puudu, MM-il tuleb ära võtta

loe: kultuur

14:33

Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

11:04

Galerii: lõppesid Baltimaade koostöökomöödia "Ülakorruse rahvas" võtted

10:59

Music Estonia uue juhina alustab tööd Tõnn Kuuli

10:54

Esimese Mati Põldre Pärnumaa filmiauhinna laureaat on Mark Soosaar

loe: eeter

15:09

Sotsiaalmeedia toidusisulooja: ettekokkamine teeb argipäevad lihtsamaks

13:48

Vaimse tervise õde: kehale ja vaimule ei meeldi teadmatus

12:00

"Jõulutunnel" ootab koostöötaotlusi heategevussaates osalemiseks

10:30

Aavik: kui midagi suure armastusega teha, siis see jõuab ka teisteni

Raadiouudised

13:55

Kihnu Veeteed ja laevapere saavutasid kokkuleppe ning streik jääb ära

12:35

Raadiouudised (16.09.2026 12:00:00)

11:15

Vangide arv on Rootsis kümne aastaga kahekordistunud

10:30

Selisoo soo sai uue laudtee

09:50

Eesti keeldub nõudmast poeparklatelt elektriautode laadimistaristut

09:25

Raadiouudised (16.09.2026 09:00:00)

15.09

Estonia läheb Tallinna vastu kohtusse

15.09

Datasel soovib erimeelsuste lahendamiseks luua Eesti võimudega ühise töörühma

15.09

Saatse saapa ümbersõidutee valmib oktoobris

15.09

Päevakaja (15.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo