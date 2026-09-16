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ERR Strasbourgis: von der Leyeni mõte julgeolekunõukogust tekitab segadust

Välismaa
Foto: SCANPIX/AFP
Välismaa

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõnes kõlasid paljud juba tuntud Euroopa mured ja lubadused need lahendada. Enim tähelepanu pälvisid aga von der Leyen mõtted Euroopa julgeolekust ja kõnet kuulama tulnud Kanada peaminister.

"Juba pikka aega oleme arutanud riigijuhtide kohtumiste formaati koos samameelsete partneritega, nagu Kanada, Ukraina, Suurbritannia, Norra ja teised, mis keskenduks meie maailmajao julgeolekule. See on veel tähtsam nüüd, arvestades riskide suurust, millega me tegeleme. Sellepärast esitame mõtted, kuidas luua Euroopa julgeoleku nõukogu," lausus von der Leyen.

Kõnes kõlanud mõtetest sai palju tähelepanu Euroopa julgeolekunõukogu loomine. Kuid seni ei saa keegi täpselt aru, mida see tähendaks ja kartus on, et see võib meie senist julgeoleku alust NATO-t killustada.

"Meil on formaadid, nagu tahtekoalitsioon, aga see on Ukraina jaoks. Nüüd pakub von der Leyen luua midagi NATO-laadset koos Euroopa võtmepartneritega, nagu Suurbritannia ja Kanada, Carney oli ka kohal. Aga jälle, peamine küsimus on see, mida see endast kujutaks? Reaktsioonid on olnud juba vastakad," sõnas Politico ajakirjanik Max Griera.

"Minu arust on see selgelt asendustegevus. See on väga halb sõnum NATO-le. See on asi, mida me oleme püüdnud vältida," ütles Euroopa Parlamendi liige Riho Terras (Isamaa).

Strasbourgi koridorides sosistatakse, et ootuspärasest kõnest põnevam oli see, et seda oli kuulama tulnud Kanada peaminister Mark Carney.

"Ma tahan sinuga töötada, et avada uks, et Kanadast saaks esimene Euroopa Liidu assotsieerunud liige," sõnas von der Leyen oma kõnes.

"Euroopa Liit suudab ülikeerulises geopoliitilises olukorras leida sõpru ja ma arvan, et see on tänases maailmas hästi oluline," ütles Euroopa Parlamendi liige Jüri Ratas (Isamaa).

"Kanada on näidanud teed, kuidas vähendada ebaterveid sõltuvusi partneritest, kes on oma kurssi geopoliitilisel mänguväljal muutmas," ütles Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser (SDE).

"Ta mainis täpselt null korda Ameerika Ühendriike. Ameerika Ühendriike, kes on meie suurim partner julgeolekualaselt, just nimelt ka Eestile. See näitab kindlasti von der Leyeni fookust, et ta unustab justkui USA rolli maailmas ära," lausus Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison (Keskerakond).

Üldiselt ütlevad kriitikud, et see kõne oli nagu rootsi laud - kõigile pakuti midagi. Eelmiste kõnede lubadused on aga ikka täitmata.

"See kõne oli kahvatu võrreldes sellega, mis olid eelmiste aastate kõned, aga peamine on see, et järjekordne lubaduste kogum. No vaatame, mis sellest saab," sõnas Euroopa Parlamendi liige Jana Toom (Keskerakond).

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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