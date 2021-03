EMA toetas Pfizeri vaktsiini säilitamist külmikutemperatuuril

Muudatus aitaks kaasa vaktsineerimise kiirendamisele Euroopas, kus immuniseerimiskavad on veninud nii tarne- kui ka logistikaprobleemide tõttu, teatas EMA.

Ravimiameti otsuse järgi võib vaktsiini säilitada transpordi ja ladustamise ajal kuni kahenädalasel perioodil temperatuuril -25 kuni -15 kraadi Celsiuse järgi.

EMA märkis, et see on tavaline farmaatsiakülmiku temperatuurivahemik.

Varem nõuti vaktsiini hoidmist 60-90 külmakraadi juures.

USA teatas sarnasest otsusest 25. veebruaril.

Pfizeri vaktsiin on koroonaviiruse vastu tõhus, kuid selle kasutamist on pärssinud ülikülmade säilitustingimustega seotud raskused vaktsiini transportimisel ja säilitamisel.