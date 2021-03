Enamik Eesti vaktsineeritud elanikest on saanud Pfizer/BioNTechi vaktsiini

Reede hommiku seisuga on Eestis vaktsineeritud 14 protsenti elanikest, kellest suurem osa on saanud Pfizer/BioNTechi kaitsesüsti. Kõige tempokamalt on vaktsineerimised toimunud Saare- ja Hiiumaal.

Kui terves riigis on vaktsineeritud 14 protsenti elanikest, siis suurim vaktsineerimise hõlmatus on aga Hiiumaal, kus on kaitsesüsti saanud 24,3 protsenti elanikest. Kaugele maha ei jää ka Saaremaa, kus on vaktsineeritud 21,4 protsenti inimestest.

Keskmisest jäävad alla aga Harjumaa ja Ida-Virumaa, kus on vaktsiini saanud vastavalt 12,7 protsenti ja 7,4 protsenti elanikest. Napilt on alla keskmise ka Pärnumaa vaktsineeritute osakaal, milleks on 13,7 protsenti.

Selgub, et Ida-Virumaa vaktsineeritute osakaal on ca kolm korda väiksem kui Hiiumaal ja Saaremaal.

Üle 80-aastastest inimestest on kaitsesüsti saanud 40,4 protsenti inimestest. 30 protsendi juures on vaktsineeritud inimesed vanusegruppidest 70-74 ja 75-79.

Saaremaal ja Hiiumaal on üle 80-aastastest vaktsineeritud 67 protsenti inimestest. Veidi üle 70 protsendi 75-79aastastest hiidlastest on samuti kaitsesüsti saanud.

Keskmisest kõrgem on vanemaealiste vaktsineerimine ka Läänemaal, kus 61,7 protsenti 80+ elanikest on kaitsesüsti saanud. Üle 50 protsendi vanimast vanusegrupist on vaktsineeritud ka Rapla- ja Järvamaal.

Eestis on kokku 65-69aastaste seas vaktsineeritud neljandik inimestest ning 60-64aastaste seas on kaitsesüsti saanud 22,4 protsenti elanikest.

Kõige rohkem on Eesti elanikud saanud Pfizer/BioNTechi vaktsiini

Eestisse on enim tarnitud Pfizer/BioNTechi vaktsiine, mistõttu on neid ka inimestele kõige rohkem manustatud. Tervelt 60 protsenti manustatud doosidest on olnud Pfizer/BioNTechi vaktsiin.

Reede hommiku seisuga oli Eestisse saabunud kokku 159 120 Pfizer/BioNTechi, 86 400 AstraZeneca ja 18 000 Moderna vaktsiinidoosi. Seega oli kokku tarnitud 263 520 vaktsiini.

AstraZeneca vaktsiini on süstitud 84 011, Pfizer/BioNTechi oma 148 936 ja Moderna vaktsiini 12 658 korral.

Üle poole kaitsesüstidest on teinud perearstid

55 protsenti vaktsineerimistest on teinud perearstid. Haiglad on teinud aga 30 protsenti kaitsesüstidest. Seitse protsenti vaktsiinidest on teinud eriarstiabi teenuse ostuajad ja kuus protsenti õendusabi teenuse pakkujad.

Vaktsiinide kõrvaltoimete kohta on teatis saadetud 494 juhul, üle 80 protsendil juhtudest on seda teinud perearstid.