Sillamäe sadamas oli ammoniaagileke, elanikele ohtu pole

"Praegu on teada, et ühest vagunist lekib ammoniaaki, sündmuskohal töötab kaks päästeameti keemiabrigaadi," ütles Ida päästekeskuse pressiesindaja Põhjarannikule reede õhtul kella 19.30 paiku.

Tema sõnul on info sündmuskohalt esialgu napp. "Rakendunud on veekardinad, tuule suund on mere poole ning praegustel andmetel linnaelanikele ohtu pole," sõnas ta.

Päästeameti pressiesindaja sõnul likvideeriti ohuolukord kell 20.27.